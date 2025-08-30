DOLAR
Erdoğan Çin'e Gitti: Şanghay İşbirliği Zirvesi Tiencin'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25. Zirvesi'ne katılmak üzere Tiencin'e gitti; 1 Eylül'de genişletilmiş oturumda konuşacak ve liderlerle görüşecek.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 21:32
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 21:32
Erdoğan Çin'e Gitti: Şanghay İşbirliği Zirvesi Tiencin'de

Erdoğan Çin'in Tiencin Şehrine Gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tiencin şehrine hareket etti.

Uğurlama Töreni

Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.

Zirve Programı ve Görüşmeler

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Eylül Pazartesi günü genişletilmiş formatta düzenlenecek Zirve oturumuna hitap edecek. Erdoğan ayrıca ev sahibi mevkidaşı Şi Cinping başta olmak üzere diğer liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

