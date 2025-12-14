Erdoğan: Çok odaklı gözlükte SGK ödemesi yanlış anlaşıldı

Doğu Optisyen Gözlükçüler Odası Başkanı Abdurrahim Erdoğan, son dönemde medyada ve sosyal medyada yayılan "vatandaşların 2’nci gözlüğü ücretsiz alacağı" yönündeki haberleri düzeltti ve yeni düzenlemenin uygulama ayrıntılarını açıkladı.

Düzenlemenin kapsamı ve amaç

Erdoğan, 10 Aralık 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği ile gözlük ödemelerinin tek odaklı ve çok odaklı olarak iki ayrı uygulamaya ayrıldığını, amaçlarının sektördeki bilgi karmaşasını gidermek olduğunu söyledi.

Hangi durumlarda ödenir?

Erdoğan, aynı reçetede hem uzak hem yakın olmak üzere 2 adet gözlük reçete edilmesi halinde, hasta tercihine göre yeni bir reçete düzenlenmeden çok odaklı gözlük bedelinin kurumca karşılanacağı hükmünün getirildiğini belirtti. Ancak kamuoyunda yayılan haberlerin aksine bunun, camların tamamen ücretsiz verileceği anlamına gelmediğini vurguladı.

Ödeme tutarları ve vatandaşın yükümlülüğü

Yeni uygulamaya göre kurumun çok odaklı gözlük camı için yapacağı ödeme, cam numaralarına göre değişiyor: 162 liradan başlayıp, en yüksek numara olan 2 ve 12 grubunda 375 liraya, 3 ve üzeri numaralar için ise 395 liraya kadar çıkıyor. Erdoğan, çok odaklı camların markaya, teknolojiye ve ham maddeye göre 5 bin lira ile 50 bin lira arasında değişen özel üretim ürünler olduğunu söyledi.

Örneğin, 10 bin lira bedelindeki bir çok odaklı camı tercih eden ve 0-2 numara grubunda yer alan bir vatandaş için kurumun karşılayacağı tutarın yalnızca 162 lira olacağını, kalan bedelin ise vatandaş tarafından ödeneceğini belirtti.

Sonuç ve uyarı

Erdoğan, haberlere ve sosyal medyaya yansıyan yanlış algıları düzeltmek için bu açıklamayı yaptığını söyleyerek, vatandaşları göz ve görme sağlığı açısından düzenli muayeneye çağırdı ve "uzak ve yakın gözlüğü bir arada kullanan vatandaşların geçmişte olduğu gibi aradaki farkı ödeyerek gözlüklerine sahip olabileceklerini" hatırlattı.

YANLIŞ ANLAŞILAN HABERLERDEN DOLAYI VATANDAŞLARIN 2’NCİ GÖZLÜĞÜ ÜCRETSİZ ALABİLECEĞİ YÖNÜNDE ÇIKAN HABERLERİ DÜZELTMEK İSTEYEN DOĞU OPTİSYEN GÖZLÜKÇÜLER ODASI BAŞKANI ERDOĞAN, “ULUSAL VE YEREL BASINDA İLE BİRÇOK SOSYAL MEDYA PLATFORMUNDA, ÇOK ODAKLI GÖZLÜK CAMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN BEDELSİZ KARŞILANACAĞI VE VATANDAŞLARIN BU CAMLARI ÜCRET ÖDEMEDEN ALABİLECEĞİ YÖNÜNDE ASILSIZ VE YANLIŞ HABERLER DOLAŞMAYA BAŞLADI” DEDİ.