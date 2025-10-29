Erdoğan: Cumhuriyetin 102. Yılında Milli İrade Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kuruluş ilkelerine dikkat çeken sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyetin kuruluş felsefesine ve milli iradenin önemine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Bundan 102 sene evvel ilan edilen Cumhuriyetimiz, 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' ilkesiyle milli iradenin şahlanışıdır"

Erdoğan, bu sözlerle Cumhuriyetin ilanının ülke tarihinde bir dönüm noktası olduğunu ve milli iradenin belirleyici rolünün bugün de aynı güçle sürdüğünü ifade etti.

Vurgu yaptığı ilkeler ve milli iradeye dair değerlendirmeler, Cumhuriyetin değerlerinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine işaret ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Külliye Sergi Salonu'nda düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'na katıldı.