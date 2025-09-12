Erdoğan'dan A Milli Basketbol Takımı'na EuroBasket 2025'te final kutlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan'ı eleyen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti; finalde başarı diledi.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 23:49
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 23:49
Erdoğan'dan A Milli Basketbol Takımı'na EuroBasket 2025'te final kutlaması

Erdoğan'dan A Milli Basketbol Takımı'na tebrik

EuroBasket 2025'te finale yükselen 12 Dev Adam'a destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EuroBasket 2025'te Yunanistan'ı yenerek finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı.

Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde çok iyi basketbol oynayarak Yunanistan'ı eleyen ve adını finale yazdıran A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızı yürekten tebrik ediyorum. Finalde Allah yardımcınız olsun, sonu şampiyonluk olsun."

Paylaşımda, Türk bayrağı ve basketbol topu emojisi ile birlikte "12 Dev Adam" etiketi de yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump: Iryna Zarutska Cinayetinde Zanlının Ölüm Cezası Verilmeli
2
Kayseri Hayvanat Bahçesi'nde 12 Yıldır Papağanlara Özel İlgi
3
Sihirli Annem Hepimiz Biriz Filmi 30 Mayıs'ta Vizyona Giriyor
4
İsrail Güçlerinin Ambulansla Baskın Yaptığı Ortaya Çıktı
5
İsrail'in Lübnan'a Yönelik Hava Saldırıları 25 Can Aldı
6
Arap Dünyası BM'nin New York Bildirgesini ve İki Devletli Çözümü Memnuniyetle Karşıladı

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak