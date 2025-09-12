Erdoğan'dan A Milli Basketbol Takımı'na EuroBasket 2025'te final kutlaması

Erdoğan'dan A Milli Basketbol Takımı'na tebrik

EuroBasket 2025'te finale yükselen 12 Dev Adam'a destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EuroBasket 2025'te Yunanistan'ı yenerek finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı.

Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde çok iyi basketbol oynayarak Yunanistan'ı eleyen ve adını finale yazdıran A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızı yürekten tebrik ediyorum. Finalde Allah yardımcınız olsun, sonu şampiyonluk olsun."

Paylaşımda, Türk bayrağı ve basketbol topu emojisi ile birlikte "12 Dev Adam" etiketi de yer aldı.