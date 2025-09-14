Erdoğan'dan A Milli Basketbol Takımı'na Tebrik: EuroBasket 2025'te Gümüş

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya mesajıyla başarıyı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde ikinci olarak gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: 'FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 2'nci olan A Milli Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Bu tarihi başarınız, son saniyeye kadar gösterdiğiniz azim ve mücadele için teşekkürler 12 Dev Adam! Sizinle gurur duyuyoruz.'

Paylaşımda ayrıca basketbol topu ve Türk Bayrağı emojileriyle birlikte A Milli Basketbol Takımı'nın görseline yer verildi.