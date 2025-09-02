DOLAR
41,16 -0,05%
EURO
47,96 0,59%
ALTIN
4.617,46 -0,44%
BITCOIN
4.506.746,21 -0,69%

Erdoğan'dan ABD'nin Filistinli Yetkililere Vize Yasağına Tepki

Erdoğan, ABD'nin Filistinli yetkililere vize yasağının BM'nin varoluş amacına uygun düşmediğini belirterek kararın derhal gözden geçirilmesini istedi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 14:05
Erdoğan'dan ABD'nin Filistinli Yetkililere Vize Yasağına Tepki

Erdoğan'dan ABD'nin Filistinli Yetkililere Vize Yasağına Tepki

Kararın BM ilkeleriyle bağdaşmadığı vurgulandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD tarafından uygulanan vize yasağına ilişkin güçlü bir değerlendirme yaptı. Erdoğan, kararın uluslararası kuruluşların temel amaçlarıyla çeliştiğini söyledi.

"(ABD'nin Filistinli yetkililere vize yasağı) Bu karar, BM'nin varoluş nedenine uygun düşmüyor, bir an önce gözden geçirilmesi gerektiği kanaatindeyiz"

Erdoğan, söz konusu kararın gözden geçirilmesinin önemine dikkat çekerek, konunun uluslararası platformlarda ele alınması gerektiğini belirtti.

Türkiye, kararın yeniden değerlendirilmesini ve BM ilkeleriyle uyumlu adımlar atılmasını talep ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor
2
Gazze İşgali: İsrail'e Yedek Asker Katılımı Düşük
3
Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi
4
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nı açtı
5
ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği, Samsun Kültür Yolu Festivali'nde Teknolojiyle Buluşuyor
6
George Enescu Festivali'nde İlk Türk Orkestrası: İDSO Romanya Turnesinde
7
CHP'li Yankı Bağcıoğlu: Savunma Sanayisinde Yapısal Sorunlar Çözülmeli

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter