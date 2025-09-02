Erdoğan'dan ABD'nin Filistinli Yetkililere Vize Yasağına Tepki

Kararın BM ilkeleriyle bağdaşmadığı vurgulandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD tarafından uygulanan vize yasağına ilişkin güçlü bir değerlendirme yaptı. Erdoğan, kararın uluslararası kuruluşların temel amaçlarıyla çeliştiğini söyledi.

"(ABD'nin Filistinli yetkililere vize yasağı) Bu karar, BM'nin varoluş nedenine uygun düşmüyor, bir an önce gözden geçirilmesi gerektiği kanaatindeyiz"

Erdoğan, söz konusu kararın gözden geçirilmesinin önemine dikkat çekerek, konunun uluslararası platformlarda ele alınması gerektiğini belirtti.

Türkiye, kararın yeniden değerlendirilmesini ve BM ilkeleriyle uyumlu adımlar atılmasını talep ediyor.