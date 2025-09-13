Erdoğan'dan Ana Muhalefete Eleştiri: 'Kronik Meseleleri Biz Çözüyoruz'

Erdoğan, hükümetin kronik meseleleri çözmekle meşgul olduğunu, ana muhalefetin ise farklı bir gündem izlediğini söyledi.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 14:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin gündemini eleştirerek hükümetin önceliklerine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Türkiye'nin kronik meselelerini çözmekle meşgulken, ana muhalefet cenahında çok farklı bir gündem hakim."

Erdoğan, açıklamasında hükümetin önceliklerini vurgulayarak, ülkenin uzun süredir devam eden sorunlarıyla aktif şekilde ilgilendiklerini ifade etti. Muhalefet cephesininse farklı bir gündemi öne çıkardığını belirtti.

İddia ve tartışma konusu olarak sunduğu bu değerlendirme, siyaset kulislerinde ve kamuoyunda yeni tartışmaları beraberinde getirebilir. Erdoğan'ın sözleri, hükümet ile ana muhalefet arasındaki öncelik farkını net biçimde ortaya koydu.

