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Erdoğan’dan Azerbaycan mesajı: “Kaydedilen ilerlemelerden gurur duymaktayız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü için bir mesaj yayınladı. Erdoğan, mesajında “Azerbaycan’ın bölgede kaydetmiş olduğu ilerlemeden ötürü gurur duymaktayız” ifadelerine yer verdi.

Yayın Tarihi: 25.05.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 12:06
Erdoğan’dan Azerbaycan mesajı: “Kaydedilen ilerlemelerden gurur duymaktayız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Mayıs Azerbaycan Bağımsızlık Günü nedeniyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e mesaj yolladı. Erdoğan mesajında, Azerbaycan’ın gerçekleştirmiş olduğu ilerlemelerden gurur duyuyor olduklarını dile getirdi.

Erdoğan, göndermiş olduğu mesajda “Eylül 2023’te toprak bütünlüğünü yeniden tesis eden kardeşimiz Azebaycan’ın Bağımsızlık Günü’nü tebrik ederim. Gerek bölgede gerekse de yakın coğrafyada Azerbaycan’ın gerçekleştirmiş olduğu ilerlemelerden her zaman gurur duyduk ve duymaya devam ediyoruz. ‘Tek devlet, iki millet’ ruhu ile ilişkilerimizi daha da güçlendirmiş olmaktan ve ortak iradeden gayet memnunuz” ifadelerini kullandı.

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