Erdoğan'dan CHP'ye Sert Eleştiri: Savunma Sanayi Hamlelerimize Karşı Düşmanca Tavır

Erdoğan, CHP'nin savunma sanayi hamlelerine yönelik tutumunu eleştirerek bunun 'Bay Kemal' döneminden bu yana değişmediğini söyledi.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 18:11
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 18:11
Cumhurbaşkanı, CHP'nin tutumunun değişmediğini ve selefi 'Bay Kemal'i örnek gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin savunma sanayi alanındaki atılımlarımıza karşı sergilediği tutumu sert sözlerle eleştirdi. Açıklamasında partinin yaklaşımında bir değişiklik olmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin savunma sanayi hamlelerimize karşı düşmanca tavrında hiçbir değişim olmuyor. Hatırlayın bunun Bay Kemal adındaki selefi de öyleydi"

Erdoğan'ın sözleri, hükümetin savunma ve sanayi politikalarına yönelik muhalefetin eleştirileri bağlamında geldi. Konuşma, partiler arasındaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

