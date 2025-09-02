DOLAR
41,16 -0,05%
EURO
47,96 0,59%
ALTIN
4.617,46 -0,44%
BITCOIN
4.506.746,21 -0,69%

Erdoğan'dan CHP'ye Sert Eleştiri: Yerel Yönetimlerin 'İçler Acısı' Hali

Erdoğan, CHP'li yerel yönetimlerin 'içler acısı' durumunu eleştirerek yönetim anlayışlarını ve yalnızca kavga odaklı yaklaşımlarını hedef aldı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 14:09
Erdoğan'dan CHP'ye Sert Eleştiri: Yerel Yönetimlerin 'İçler Acısı' Hali

Erdoğan'dan CHP'ye Sert Eleştiri: Yerel Yönetimlerin 'İçler Acısı' Hali

Açıklamanın Özeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada CHP'yi hedef alarak şu ifadeleri kullandı: (CHP) 'Millete hizmet edeceğiz' diyerek kazandıkları yerel yönetimlerin içler acısı hali, yönetim anlayışlarının fragmanıdır, sadece kavga etmeyi bilirler.

Eleştirinin İçeriği

Erdoğan, CHP'li belediyelerin performansını 'içler acısı' olarak nitelendirerek, bu tablonun partinin yönetim anlayışını ortaya koyduğunu savundu. Açıklamada, CHP yönetimlerinin önceliklerinin halk hizmetinden ziyade çatışma odaklı olduğu öne sürüldü.

Olası Yansımalar

Bu değerlendirme, yerel yönetimlerin etkinliği, kamu hizmetleri ve siyasi rekabetin halka etkileri konularında tartışmaları gündeme taşıdı. Erdoğan'ın vurguladığı noktalar, önümüzdeki dönemde yerel yönetim performansının sorgulanmasını hızlandırabilir.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor
2
Gazze İşgali: İsrail'e Yedek Asker Katılımı Düşük
3
Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi
4
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nı açtı
5
ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği, Samsun Kültür Yolu Festivali'nde Teknolojiyle Buluşuyor
6
George Enescu Festivali'nde İlk Türk Orkestrası: İDSO Romanya Turnesinde
7
CHP'li Yankı Bağcıoğlu: Savunma Sanayisinde Yapısal Sorunlar Çözülmeli

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter