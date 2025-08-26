DOLAR
Erdoğan'dan Filistin Mesajı: Gazzeli Kardeşlerimizi Yalnız Bırakmıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve hükümetinin Filistin davasına her platformda sahip çıktığını, Gazzeli kardeşlerini İsrail zulmü karşısında yalnız bırakmayacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 11:55
Erdoğan'dan Filistin Mesajı: Gazzeli Kardeşlerimizi Yalnız Bırakmıyoruz

Erdoğan'dan Filistin Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada Filistin davasına verdiği desteği bir kez daha vurguladı. Konuşmasında Türkiye'nin Gazzeli kardeşlerine yönelik duruşunu net bir şekilde ortaya koydu.

Erdoğan'ın Sözleri

"Filistin davasına her platformda sahip çıkan, İsrail'in alçak zulümleri karşısında Gazzeli kardeşlerini asla yalnız bırakmayan ülkemiz ve hükümetimiz var"

Erdoğan, sözlerinde Türkiye ve hükümetinin uluslararası alanda Filistin lehine tavır aldığını ve Gazzelilerin yanında durduğunu ifade etti. Mesaj, ülkenin dış politika yaklaşımının altını çizdi.

