Erdoğan'dan İzmir'de Önemli Açıklamalar: İzmir'in Sorunlarını ve Yatırımları Değerlendirdi

Erdoğan, İzmir'deki sorunları sert bir dille eleştirdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, İzmir'in mevcut sıkıntıları ve yönetimlerin görevlerini yerine getirmekteki yetersizliklerine dikkat çekti. Erdoğan, "Kendi görevlerini yapmaktan aciz yönetimlerin başarısızlıklarını Atatürkçülük maskesiyle, ilericilik örtüsüyle, çağdaşlık perdesiyle gizlemeye çalışması ayrı bir hastalıktır" dedi.

İzmir'in Gerilemesini Eleştirdi

Halkapınar Spor Salonu'nda yapılan kongrede İzmir'in karşılaştığı sorunları vurgulayan Erdoğan, CHP Genel Başkanı'nın bile bu durumu kabul etmek zorunda kaldığını belirtti ve şehirdeki ilerlemelerin geriye gittiğini ifade etti. Erdoğan, bu kötü gidişatın İzmir'in kaderi olmadığını belirterek, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın bu durumu değiştirmek için çaba harcaması gerektiğinin altını çizdi.

Atatürk’ün Mirası ve Muhalefet Eleştirisi

Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası hakkında yaptığı değerlendirmede, muhalefetin Cumhuriyet'in gelişimine katkıda bulunmadığını vurguladı. "Kendilerine affınıza sığınarak söylüyorum, 'Mustafa Kemal'in itleri' diyenlerle birlikte belediyelerde soygun düzeni kurmayı 'Kent Uzlaşısı' adı altında meşrulaştırma çabasına girdiler" dedi.

Son 22 Yıldaki Yatırımlar

Erdoğan, son 22 yılda İzmir'e yapılan yatırımları da aktardı. Toplamda 1 trilyon 275 milyar lira tutarında kamu yatırımı gerçekleştirildiğini ifade eden Erdoğan, hangi alanlarda ne miktarda yatırım yapıldığını sıraladı:

Adalet: 16 milyar lira

Eğitim: 69 milyar lira

Sağlık: 45 milyar lira

Ulaştırma: 245 milyar lira

Kültür ve Turizm: 7 milyar lira

Erdoğan, ayrıca İzmir'e yeni devlet üniversiteleri kurulması ve çok sayıda sağlık tesisinin inşa edilmesi konusuna da vurgu yaparak, İzmir Şehir Hastanesi'nin 2 bin 60 yatak kapasitesiyle faaliyette olduğunu belirtti. Dikili, Selçuk ve Buca'da da yeni hastanelerin açılacağını açıkladı.

İzmir'e yönelik bu yatırımların toplumun her kesimini etkilediğini ifade eden Erdoğan, şehrin geleceği için AK Parti'ye destek verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.