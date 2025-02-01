DOLAR
35,83 0%
EURO
37,19 -0,05%
ALTIN
3.225,48 -0,03%
BITCOIN
3.647.721,08 0,03%

Erdoğan'dan İzmir'de Önemli Açıklamalar: İzmir'in Sorunlarını ve Yatırımları Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de partisinin kongresinde Atatürkçülük eleştirisi yaparak, yatırımların önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 16:01
Erdoğan'dan İzmir'de Önemli Açıklamalar: İzmir'in Sorunlarını ve Yatırımları Değerlendirdi

Erdoğan, İzmir'deki sorunları sert bir dille eleştirdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, İzmir'in mevcut sıkıntıları ve yönetimlerin görevlerini yerine getirmekteki yetersizliklerine dikkat çekti. Erdoğan, "Kendi görevlerini yapmaktan aciz yönetimlerin başarısızlıklarını Atatürkçülük maskesiyle, ilericilik örtüsüyle, çağdaşlık perdesiyle gizlemeye çalışması ayrı bir hastalıktır" dedi.

İzmir'in Gerilemesini Eleştirdi

Halkapınar Spor Salonu'nda yapılan kongrede İzmir'in karşılaştığı sorunları vurgulayan Erdoğan, CHP Genel Başkanı'nın bile bu durumu kabul etmek zorunda kaldığını belirtti ve şehirdeki ilerlemelerin geriye gittiğini ifade etti. Erdoğan, bu kötü gidişatın İzmir'in kaderi olmadığını belirterek, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın bu durumu değiştirmek için çaba harcaması gerektiğinin altını çizdi.

Atatürk’ün Mirası ve Muhalefet Eleştirisi

Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası hakkında yaptığı değerlendirmede, muhalefetin Cumhuriyet'in gelişimine katkıda bulunmadığını vurguladı. "Kendilerine affınıza sığınarak söylüyorum, 'Mustafa Kemal'in itleri' diyenlerle birlikte belediyelerde soygun düzeni kurmayı 'Kent Uzlaşısı' adı altında meşrulaştırma çabasına girdiler" dedi.

Son 22 Yıldaki Yatırımlar

Erdoğan, son 22 yılda İzmir'e yapılan yatırımları da aktardı. Toplamda 1 trilyon 275 milyar lira tutarında kamu yatırımı gerçekleştirildiğini ifade eden Erdoğan, hangi alanlarda ne miktarda yatırım yapıldığını sıraladı:

  • Adalet: 16 milyar lira
  • Eğitim: 69 milyar lira
  • Sağlık: 45 milyar lira
  • Ulaştırma: 245 milyar lira
  • Kültür ve Turizm: 7 milyar lira

Erdoğan, ayrıca İzmir'e yeni devlet üniversiteleri kurulması ve çok sayıda sağlık tesisinin inşa edilmesi konusuna da vurgu yaparak, İzmir Şehir Hastanesi'nin 2 bin 60 yatak kapasitesiyle faaliyette olduğunu belirtti. Dikili, Selçuk ve Buca'da da yeni hastanelerin açılacağını açıkladı.

İzmir'e yönelik bu yatırımların toplumun her kesimini etkilediğini ifade eden Erdoğan, şehrin geleceği için AK Parti'ye destek verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Münbiç'teki Bombalı Saldırıda 3 Sivil Hayatını Kaybetti
2
Denizli'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
3
Zara’nın Gazze’li Kurbanlara Saygısızlık Yaptığı İddia Edilen Kampanyası Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı
4
Yalova'da Şebeke Suyundaki Köpüklenme Risk Taşımıyor
5
Filistinli ve İsrailli Esirlerin Durumu: Çarpıcı Farklar
6
Obruk Barajı Gölü'nde Mistikal Görüntüler: Havadan Sis Manzaraları
7
Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Samsun Buluşması'nda Çarpıcı Açıklamalar Yaptı

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!