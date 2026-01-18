Erdoğan’dan İzmirli İş Adamı Nazım Torbaoğlu’na Anlamlı Plaket

Birlik Vakfı’nın 40’ıncı kuruluş yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan, vakfa katkıları nedeniyle İzmirli iş adamı Nazım Torbaoğlu’na anlamlı plaketi takdim etti.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 10:12
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 10:12
Birlik Vakfı’nın 40’ıncı kuruluş yıl dönümü töreni, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirildi. Vakfa sunduğu katkılar nedeniyle İzmirli iş adamı Nazım Torbaoğluna plaketi bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edildi.

Kurucuları arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsmail Kahraman’ın yer aldığı Birlik Vakfı, tören boyunca 40 yıllık eğitim, kültür ve sosyal dayanışma birikimini vurguladı.

Devlet erkânı, sivil toplum temsilcileri ve iş dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı gecede, vakfın eğitim, kültür ve sosyal dayanışma alanındaki hizmetleri öne çıkarıldı; Torbaoğlu’nun vakfa verdiği destek uzun süre alkışlandı.

Torbaoğlu: "Büyük bir gurur ve mutluluk duydum"

Nazım Torbaoğlu törende yaptığı açıklamada: "Bugün, kurucuları arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsmail Kahraman’ın bulunduğu Birlik Vakfı’nın 40’ıncı kuruluş yıl dönümünde, böylesine anlamlı bir takdirle onurlandırılmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duydum. Kırk yıl boyunca eğitimden kültüre, sosyal dayanışmadan insani değerlere kadar birçok alanda önemli hizmetlere imza atan Birlik Vakfı, Türkiye’nin sivil toplum hafızasında müstesna bir yere sahiptir. Bu köklü yapının çalışmalarına katkı sunabilmek benim için her zaman bir sorumluluk ve gönül meselesi olmuştur. Bu anlamlı plaketi, vakfa emeği geçen, taş üstüne taş koyan herkes adına aldığımı özellikle ifade etmek isterim. Plaketi takdim ederek bizleri onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyor; Birlik Vakfı’nın aynı kararlılık ve vizyonla nice 40 yıllara ulaşmasını temenni ediyorum. Eğitime, toplumsal dayanışmaya ve ortak değerlerimize katkı sunmaya bundan sonra da aynı inanç ve sorumlulukla devam edeceğim" dedi.

