Erdoğan'dan Kocaeli Kongresi'nde Güçlü Türkiye Vurgusu

Erdoğan: "AK Parti'nin Dava Anlayışı Medeniyet Davasıdır"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "AK Parti'nin temsilcisi olduğu dava bir medeniyet davasıdır. Bu dava, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme davasıdır" ifadelerini kullandı. Erdoğan, bu davanın aynı zamanda zulme son verme, adalet ve hürriyet mücadelesi olduğunu dile getirdi.

Kocaeli’nin Gelişimi İçin Sürekli Destek

Erdoğan, Kocaeli'nin daha da büyümesi ve gelişmesi için destek vermeye devam edeceklerini belirtti. “AK Parti, bir siyasi parti olmanın ötesinde bir davası, bir derdi, bir hayali olanların kurduğu bir teşkilattır.” sözleriyle AK Parti’nin rolünü ve amaçlarını öne çıkardı.

Siyasi Yabancılaşma ve Düşmanlık

Cumhurbaşkanı, muhalefetin milletle bağlarını kopardığını ifade ederek, "Millete düşmanlık edenler, siyaseti başka başkentlerin perspektifinden okuyarak ülkemizi zarara uğratıyorlar" şeklinde konuştu. Siyasi kimliğini kaybetmiş olanların, kendi ülkeleri ve halkları konusunda yabancılaştığını vurguladı.

Kendimizi Hesaba Çekeceğiz

Erdoğan, partisinin ideallerine ve hedeflerine sıkı sıkıya bağlı kalacağını belirtirken, "Hak ve halk hesaba çekmeden biz kendimizi hesaba çekeceğiz" diyerek samimiyet ve sürekli bir kendini sorgulama vurgusu yaptı. "Eksiği, hatayı başkalarında değil hep kendimizde arayacağız" diyerek AK Parti'nin sorumluluk bilincini dile getirdi.

Medeniyetin Temsilcileri Olmaya Devam Edeceğiz

Erdoğan, herkesin kucaklanmasının ve kucaklayıcı bir yaklaşım sergileneceğinin altını çizdi. "Merhametle, umuda ve adalete yönelik tavırlarımızla halkımızın yanında olacağız" ifadeleriyle, AK Parti’nin iktidar anlayışını özetledi. Ayrıca, bir çok kesimin AK Parti'ye kapısının her zaman açık olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı son olarak, "AK Parti’nin temsilciliğini yürüttüğü davaya layık olmamız için yürekten yüreğe esmemiz gerekiyor" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

(Sürecek)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.