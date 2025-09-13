Erdoğan'dan Net Uyarı: Terör Sopasıyla Siyaset Dizaynına Son

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör sopasıyla Türkiye'nin iç ve dış siyasetini dizayn etmeye çalışanlara uyarıda bulunarak "Buradan geriye dönüş olmayacak" dedi.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kararlı mesaj: Geri dönüş yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada Türkiye'nin siyasetinde yaşanan müdahalelere ilişkin sert bir değerlendirme yaptı.

"10 yıllardır Türkiye'nin iç ve dış siyasetini terör sopasıyla dizayn etmeye alışanlar bu sefer boşuna kürek çekmektedir. Buradan geriye dönüş olmayacak."

Erdoğan'ın sözleri, hem iç hem dış aktörlere yönelik kararlı ve uyarı niteliğinde bir mesaj olarak değerlendirildi.

