Erdoğan'dan Nikkei'ye: Türkiye-Japonya İşbirliği Küresel Çözümler İçin Elzem

Erdoğan'ın Nikkei Shimbun'da yayımlanan makalesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın önemli gazetelerinden Nikkei Shimbunda yayımlanan makalesinde, "Köklü medeniyetlere sahip ülkeler olarak Türkiye ve Japonya'nın ortak çabaları, küresel sorunlara yönelik yapıcı çözümlerin önünü açabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal'den yaptığı açıklamada makalenin Japonca ve İngilizce olarak yayımlandığını, ayrıca İletişim Başkanlığı internet sitesinde de paylaşıldığını bildirdi.

Dostluk köprüsünün kökeni

Erdoğan makalesinde, Türkiye ile Japonya arasındaki dostluğun sadece resmi belgelerle sınırlı olmadığını, bunun ortak vicdan, insani yardımlar ve tarihî hatıralardan beslendiğini vurguladı. 1890'da Ertuğrul Fırkateyni'nin Kushimoto açıklarında yaşadığı kazayı iki ülke ilişkilerinin sembollerinden biri olarak anımsattı ve Japon halkının o dönemdeki şefkatinin Türk hafızasında derin yer edindiğini belirtti.

Altyapı ve işbirliği örnekleri

Aradan geçen yıllarda dostluğun altyapı, teknoloji, eğitim ve kültür alanlarında kendini gösterdiğini kaydeden Erdoğan, Marmaray'dan Osmangazi Köprüsü'ne, Fatih Sultan Mehmet ve Haliç Köprüsü'ne kadar birçok eserde Türk azmi ile Japon mühendisliğinin el ele verdiğini söyledi. Bu eserlerin yalnızca çelik ve betondan ibaret olmayıp, iki ülke arasındaki güven ve gönül bağının sembolü olduğunu vurguladı.

Erdoğan, sağlık alanında Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni işbirliğinin parlak örneklerinden biri olarak gösterdi ve geçmişte Ortadoğu'da da Türk-Japon işbirliğinin somut projelerle tezahür ettiğini belirtti.

Küresel krizler ve ortak sorumluluk

Makalesinde uluslararası sistemin derin buhranlarla sarsıldığını, enerji ve gıda güvenliğinin kırılgan hale geldiğini ve iklim kaynaklı felaketlerin yaygınlaştığını ifade eden Erdoğan, teknolojik ilerlemenin fırsatlar kadar riskler de getirdiğine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca şunu kaydetti: "Artık hiçbir devlet tek başına küresel meseleleri çözüme kavuşturamamaktadır."

Bu nedenle Türkiye ve Japonya'nın ortak çabalarının küresel sorunlara yönelik yapıcı çözümler üretebileceğini belirtti ve iki ülkenin birbirini tamamlayan tecrübeleri ile insani duyarlılığının dünya çapında fark yaratabileceğini vurguladı.

İnsani diplomasi ve Gazze vurgusu

Erdoğan, insani diplomasinin önemine dikkat çekerek TİKA ile JICA'nın ortak projelerini örnek gösterdi. Halklar arasındaki muhabbet ve karşılıklı hürmetin dış politikada güçlü bir ortak zemin sağladığını, sivil toplum ve yardım kuruluşlarının uzun yıllardır yan yana çalıştığını belirtti.

Makalesinde Gazze'ye de geniş yer ayıran Erdoğan, Gazze'deki insani krizi "insanlığın vicdanını en ağır imtihanlardan biri" olarak nitelendirdi. İsrail'in eylemleri sonucu yaşanan insani sıkıntılara dikkat çekerek Türkiye'nin ateşkes, engelsiz insani yardım erişimi ve masum sivillerin korunması için her platformda gayret gösterdiğini, Japonya ile ortak diplomatik çabaların ve yardımların önemini vurguladı.

Gelecek için ortak adımlar

Erdoğan, Türkiye-Japonya işbirliğinin Afrika, Orta Asya, Ukrayna ve Suriye'nin yeniden imarı gibi sahalarda ortak altyapı, enerji ve ulaştırma projeleriyle önemli katkılar sağlayabileceğini belirtti. Güven temelinde işbirliği yapılırsa belirsizliğin kontrol altına alınabileceğini, iki ülkenin birlikte hareket ettiğinde çözüm üretme kudretinin yüksek olduğunu ifade etti.

Sonuç olarak Erdoğan, iki ülkenin dayanışmasının barış, adalet ve vicdanın güçlenmesine zemin hazırlayacağını ve dünya için daha adil, daha güvenli bir gelecek hedefinin ortak irade sayesinde mümkün olacağını kaydetti.