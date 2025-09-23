Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna Savaşı İçin Ateşkes Vurgusu

Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna savaşı için ateşkes çağrısı

Ateşkes ve adil barış vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmesinde uluslararası çatışmalara dikkat çekerken, özellikle Rusya-Ukrayna savaşı için barış ve ateşkes çabalarını sürdüreceklerini belirtti.

"(Rusya-Ukrayna savaşı) Savaşın kazananı, adil bir barışın kaybedeni olmaz şiarıyla önümüzdeki dönemde de ateşkes için çaba göstermeye devam edeceğiz"

Erdoğan, bu sözlerle çatışmaların insani ve siyasi sonuçlarına işaret ederek, adil bir barış sağlanana kadar girişimlerin devam edeceğinin altını çizdi.

Öne çıkan mesaj: Savaşın hiçbir tarafı kazanmıyor; adil barışın sağlanması için ateşkes çabaları sürecek.