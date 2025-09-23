Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna Savaşı İçin Ateşkes Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında 'Savaşın kazananı, adil bir barışın kaybedeni olmaz' diyerek ateşkese yönelik çabaların süreceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 18:59
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 18:59
Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna Savaşı İçin Ateşkes Vurgusu

Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna savaşı için ateşkes çağrısı

Ateşkes ve adil barış vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmesinde uluslararası çatışmalara dikkat çekerken, özellikle Rusya-Ukrayna savaşı için barış ve ateşkes çabalarını sürdüreceklerini belirtti.

"(Rusya-Ukrayna savaşı) Savaşın kazananı, adil bir barışın kaybedeni olmaz şiarıyla önümüzdeki dönemde de ateşkes için çaba göstermeye devam edeceğiz"

Erdoğan, bu sözlerle çatışmaların insani ve siyasi sonuçlarına işaret ederek, adil bir barış sağlanana kadar girişimlerin devam edeceğinin altını çizdi.

Öne çıkan mesaj: Savaşın hiçbir tarafı kazanmıyor; adil barışın sağlanması için ateşkes çabaları sürecek.

İLGİLİ HABERLER

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ramaphosa: Uluslararası toplum Gazze için derhal harekete geçmeli
2
Türkiye Maarif Vakfı'nın Halep'te Mezuniyet Töreni — Çobanbey ve Azez
3
AB'den Danimarka'ya Destek: Hava Sahasında Dron İhlali Endişesi
4
Antalya'da Eşini Öldüren Sanığın Duruşması: 'Uzak Atış' Bilirkişi Raporu Öne çıktı
5
Vali Baydaş: Ayder ve Kaçkar Dağları 'Kaçkar by UTMB'ye Ev Sahipliği Yapacak
6
Macaristan'da Ludovika'da Türk Dünyası Çalışmaları Merkezi Açıldı
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Daha Adil Bir Dünyanın İnşasında Kararlı

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek