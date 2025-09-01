Erdoğan'dan Şanghay İşbirliği Zirvesi'nde yoğun diplomasi trafiği

Erdoğan'dan Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde yoğun diplomasi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin'in Tiencin kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Teşkilatı 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında birçok ülke lideriyle kapsamlı ikili temaslar gerçekleştirdi. Zirve marjındaki görüşmelerde bölgesel ve küresel gündem, yatırım, enerji ve barış süreçleri ön plana çıktı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşme

Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelerek ikili ticaretin dengeli ve sürdürülebilir olması için yatırımların artırılmasını vurguladı. Erdoğan, özellikle dijital teknolojiler, enerji, sağlık ve turizm alanlarında işbirliği potansiyeline dikkat çekti ve Çin firmalarının Türkiye'de yatırım yapmalarına yönelik eş güdümün güçlendirilmesini önerdi.

Görüşmede ayrıca Orta Koridor ile Yol ve Kuşak Girişimi arasındaki uyumun sağlanması için ortak adımlar atılmasının önemi belirtildi. Erdoğan, Türkiye'nin Tek Çin politikasına desteğini yinelerken iki ülke ilişkilerinin stratejik boyutu öne çıkarıldı. Ayrıca Gazze'deki durum, Ukrayna-Rusya savaşı, Suriye'nin kalkındırılması ve diğer bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Say ile de çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Putin ile bölgesel ve küresel konular

Zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşen Erdoğan, Türkiye-Rusya ilişkilerinin karşılıklı saygı ve müşterek menfaat temelinde sürdüğünü belirtti. Görüşmede ticaret, turizm, yatırımlar ve enerji gibi alanlardaki işbirliği ele alındı.

Erdoğan, Ukrayna'daki savaşın adil ve kalıcı bir barışla sonuçlanması için Türkiye'nin çabalarını sürdürdüğünü ve İstanbul müzakerelerinin barış sürecine katkı sağladığını vurguladı. Ayrıca Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki müzakerelerin kalıcı barışa ulaşmasını temenni ederek Kafkaslar'da istikrarın Türkiye ve Rusya'nın ortak menfaatine olduğuna dikkat çekti. Görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Suriye'nin toprak bütünlüğü ile kalkındırılması konuları da gündeme geldi.

Şahbaz Şerif ile Gazze ve ikili ilişkiler

Konakladığı otelde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul eden Erdoğan, Türkiye ile Pakistan arasındaki ikili ilişkileri ve bölgesel konuları görüştü. Erdoğan, ticaret, enerji, savunma sanayisi ve güvenlik alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi için gayret gösterdiklerini belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin Pakistan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Ayrıca İsrail'in Gazze'ye yönelik politikasına karşı Pakistan ile aynı çizgide durduklarını ve eş güdüm içinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğünün Türkiye için vazgeçilmez olduğu vurgulandı.

Pezeşkiyan ile nükleer müzakereler ve bölgesel meseleler

Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Meyciang Kongre Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-İran ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi.

Erdoğan, Türkiye ve İran arasındaki enerji başta olmak üzere birçok alandaki işbirliğinin müşterek menfaate hizmet ettiğini ifade etti. Türkiye'nin İran'ın nükleer müzakereleri yürütmesine yönelik desteğini sürdüreceği belirtildi. Ayrıca Suriye'deki son durum, Gazze'ye yönelik saldırılar ve Güney Kafkasya'daki barış süreci üzerine fikir teatisinde bulunuldu.

Aliyev ile Azerbaycan-Ermenistan barış süreci

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşerek Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkilerini ve bölgesel işbirliğini ele aldı. Erdoğan, iki ülkenin gelecek dönemde bölgesel kalkınma hamlelerini eş güdüm halinde şekillendirmenin önemine vurgu yaptı.

Enerji ve ulaştırma başta olmak üzere işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik adımların süreceği, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecinin ilerlemesinden memnuniyet duyulduğu ve Türkiye'nin bu sürece katkısını sürdüreceği ifade edildi.

Paşinyan ile Türkiye-Ermenistan ilişkileri

Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul ederek Güney Kafkasya'da kalıcı istikrar ve barışa yönelik adımları görüştü. Erdoğan, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecinin ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu belirtti ve Türkiye'nin bölgede barış, istikrar ve kalkınmayı desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Görüşmede Türkiye-Ermenistan arasında işbirliğini artırmaya yönelik adımların değerlendirildiği kaydedildi.