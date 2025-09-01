Erdoğan'dan Şanghay Zirvesi'nde Gazze ve BM'ye Sert Çağrı

Tiencin, Çin — Şanghay İşbirliği Teşkilatı 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin'in Tiencin kentinde düzenlenen "Şanghay İşbirliği Teşkilatı 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi Genişletilmiş Oturumu"nda yaptığı konuşmada, uluslararası toplumun Gazze'deki insani krize karşı sorumluluğunu vurguladı.

Erdoğan, Yeniden Asya Girişimi çerçevesinde Asya ülkeleriyle ilişkileri geliştirdiklerini ve bölgesel kuruluşlarla angajmanları artırdıklarını belirterek, "Hiç şüphesiz Şanghay İşbirliği Teşkilatı bu kuruluşlar arasında müstesna bir yere sahiptir" dedi ve teşkilatın "Şanghay ruhu" ilkelerinin önemine dikkat çekti.

BM'ye reform çağrısı ve Gazze eleştirisi

Konuşmasında çok taraflılığın vurgulandığı uluslararası sistemin merkezi olarak Birleşmiş Milletler'i işaret eden Erdoğan, mevcut sistemin 80 yıl öncesinin şartlarından etkilendiğini ifade ederek BM'nin ciddi bir reforma ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Erdoğan, uluslararası toplumun başarısızlığına ilişkin şu değerlendirmeyi paylaştı: "Uluslararası toplum çoğu çocuk, kadın ve yaşlı 63 binden fazla Gazzelinin katledilmesine, masum yavruların açlıktan kırılmasına engel olamıyorsa hepimiz başımızı iki elimizin arasına alıp düşünmek mecburiyetindeyiz."

"Bebeklerin, çocukların, yaşlıların açlıktan öldüğü bir vahşeti 23 aydır durduramamanın hiçbir izahı yoktur ve olamaz." Erdoğan, ayrıca "Gazze başta olmak üzere Filistin halkının yıllardan beri maruz bırakıldığı mezalim karşısında Birleşmiş Milletler'i küresel adaleti temsil eden bir platform haline getirmenin hepimizin mesuliyeti olduğuna inanıyorum" sözleriyle BM'ye reform çağrısını yineledi ve Gazze ile Batı Şeria için sesini yükselten tüm dostlara teşekkür etti.

Bölgesel barış, enerji ve bağlantısallık

Erdoğan, Suriye'de kalıcı bölgesel barış ve istikrar için yeni bir dönemin kapılarının aralandığını, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunmasının bölge yararına olduğunu vurguladı. Güney Kafkasya ve Orta Asya'da son dönemde atılan adımları memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Enerji ve ulaşım projelerinin önemine de değinen Erdoğan, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nı enerji güvenliğini artırma ve stratejik altyapı projelerinde ortaklık geliştirme bakımından önemli bir platform olarak nitelendirdi.

Erdoğan, ulaşım ve bağlantısallık projelerine ilişkin şunları söyledi: "Bir yandan Hazar Geçişli Doğu Batı Orta Koridor Girişimi ile tarihi İpek Yolu'nu canlandırmayı hedeflerken, diğer yandan bu girişimi Kuşak ve Yol Girişimi ile uyumlaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kuzey-güneydoğu istikametinde hayata geçirdiğimiz Kalkınma Yolu Projesi ile de geniş bir coğrafyayı birbirine bağlamayı hedefliyoruz."

Vizyon: Diyalog, işbirliği ve toplumsal refah

Türkiye'nin vizyonunu, tüm ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde sorunların diyalog ve diplomasiyle çözülmesi şeklinde özetleyen Erdoğan, "Biz bu bağlamda ekonomik kalkınmayı, ticareti ve toplumların refahını önceleyen bir dünya düzeni hedefliyoruz" dedi. Ayrıca Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile işbirliğini güçlendirmenin önemine işaret etti.

Erdoğan, konuşmasında Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki çalışmaların bölgesel istikrara katkı sağladığını da vurguladı.