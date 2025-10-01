Erdoğan'dan Sert Uyarı: Haklara El Uzayana Zerre Miskal Merhamet Yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, haklarına el uzatana karşı zerre miskal merhamet göstermeyeceklerini belirterek öksüz, yetim, işçi, çiftçi, emekli, tüccar, sanayici ve esnafı savundu.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 15:01
Açıklamanın özeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada toplumun en korunması gereken kesimlerini hedef alanlara karşı taviz verilmeyeceğini vurguladı.

"Öksüzün, yetimin, işçinin, çiftçinin, emeklinin, tüccarın, sanayicinin, esnafın hakkına el uzatana da zerre miskal merhamet göstermeyiz"

Vurgulanan gruplar

Erdoğan, sözlerinde öksüz, yetim, işçi, çiftçi, emekli, tüccar, sanayici ve esnaf gibi toplumun geniş kesimlerinin haklarının korunacağını belirtti.

Kararlı bir duruş mesajı veren Cumhurbaşkanı, adalet ve hak savunusundaki kararlılıklarını ön plana çıkardı.

