Erdoğan'dan Sert Uyarı: Haklara El Uzayana Zerre Miskal Merhamet Yok
Açıklamanın özeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada toplumun en korunması gereken kesimlerini hedef alanlara karşı taviz verilmeyeceğini vurguladı.
"Öksüzün, yetimin, işçinin, çiftçinin, emeklinin, tüccarın, sanayicinin, esnafın hakkına el uzatana da zerre miskal merhamet göstermeyiz"
Vurgulanan gruplar
Erdoğan, sözlerinde öksüz, yetim, işçi, çiftçi, emekli, tüccar, sanayici ve esnaf gibi toplumun geniş kesimlerinin haklarının korunacağını belirtti.
Kararlı bir duruş mesajı veren Cumhurbaşkanı, adalet ve hak savunusundaki kararlılıklarını ön plana çıkardı.