Erdoğan'dan Suriye'ye Destek Mesajı: 'Yalnız Bırakmayacağız'

Erdoğan'dan Suriye'ye Destek Mesajı

Türkiye, Suriye'nin yanında olmaya devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada "Biz Suriye'yi yalnız bırakmayacağız. Devamlı onların yanında duracağız. Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasını inşallah kimse engelleyemeyecek" dedi.

Erdoğan, sözleriyle Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteğinin süreceğini ve bölgenin yeniden inşası konusunda kararlılık bulunduğunu vurguladı.

Bu açıklama, Türkiye'nin Suriye politikası bağlamında güçlü bir destek mesajı olarak değerlendiriliyor.