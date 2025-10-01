Erdoğan'dan TBMM'de Suriye ve Ekonomi Mesajı

Erdoğan'dan TBMM'de Suriye ve Milli Dayanışma Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılış konuşmasında Suriye, Milli Dayanışma Komisyonu, deprem sonrası yeniden yapılanma ve ekonomi başlıklarında kapsamlı mesajlar verdi.

Komisyon vurgusu: Birlik, istişare, olgunluk

Erdoğan, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda dile getirilen önerilerin istişare ve uzlaşma ile hayata geçirilmesinin bir sonraki aşamayı teşkil edeceğini belirtti. Mühim olanın Türkiye'nin yerli, milli, çözüm odaklı siyasi partilerinin hayati bir mesele için yük alması, aynı komisyon çatısı altında buluşması ve birbirini saygıyla dinlemesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, bunun Türkiye demokrasisi adına umutları büyüten çok müstesna bir kazanım olduğunun altını çizdi.

Erdoğan, “silahla çözüm olmaz, sıkılı yumruklarla musafaha yapılmaz” diyerek, her şeyin saygı çerçevesinde konuşulabileceğini, tartışılabileceğini ve istişare edilebileceğini kaydetti. Komisyonun olgunluğunu ve Türkiye'nin bu olgunluğa eriştiğinin en güzel delili olduğunu belirterek, üyelerine ve çalışanlarına teşekkür etti.

Suriye, sınır güvenliği ve diplomasi

Konuşmasında Suriye meselesine geniş yer ayıran Erdoğan, Türkiye'nin başlangıçtan beri Suriye'nin toprak bütünlüğünü güçlü şekilde desteklediğini söyledi ve “Bugün de Suriye'nin bölünme planlarının en güçlü şekilde karşısındayız” ifadelerini kullandı. Erdoğan, gerek Suriye'nin toprak bütünlüğünü temin gerekse sınırların ötesinde terör oluşumlarını engellemek amacıyla diplomasinin tüm kanallarını devreye almış olduklarını ve bu girişimleri sabır, samimiyet ve sağduyu ile sürdürdüklerini vurguladı.

Diplomatik girişimler cevapsız kalırsa Türkiye'nin pozisyonunun ve politikasının belli olacağını ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'de bir 'dejavu' yaşanmasına izin vermeyeceğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin hem kendi içindeki hem de sınır ötesindeki Kürtlerin güvenilir hamisi ve kardeşi olduğuna dikkat çekti.

Ortak gelecek vurgusu

Erdoğan, etnik ve mezhep ayrımı gözetmeden Türk, Kürt, Arap ve diğer tüm unsurların ortak bir gelecek yolunda olduğunu belirterek, tarihsel örneklerle bölgesel birlik ve dayanışmanın önemini anlattı: “Bu yolculukta bizim ezeli ve ebedi kardeşliğimiz, evelallah her türlü engeli aşacak kudrettedir.”

Deprem sonrası yeniden yapılanma

Erdoğan, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarının sarılmaya devam ettiğini hatırlattı. Hayatını kaybedenleri rahmetle andığını belirten Cumhurbaşkanı, şu anda 3 bin 481 şantiyede on binlerce mimar, mühendis ve işçinin çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Erdoğan, 6 Eylül'de 304 bininci yuvanın anahtarlarının teslim edildiğini, önümüzdeki ay 350 bininci konutun kurasının çekileceğini ve yıl sonuna kadar toplam 453 bin bağımsız bölümü hak sahibi ailelere teslim etmek için çalıştıklarını söyledi. Deprem bölgesine yapılan kamu harcamasının ise 3,6 trilyon lira, yani yaklaşık 90 milyar dolar olduğunu kaydetti.

Ekonomi: Enflasyon, bütçe ve ihracat hedefleri

Erdoğan, önceliklerinin halkın hayat pahalılığı sorununu kalıcı şekilde çözmek olduğunu belirterek, Ağustos ayında son 45 ayın en düşük enflasyonunu gördüklerini ve bunun önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Hedeflerini ise şöyle sıraladı: Bu yıl sonu enflasyonu yüzde 30'un altına, 2026'da ise yüzde 20'nin altına indirmek.

Bütçe açığının milli gelire oranını bu yıl yüzde 3,6'ya, 2026'da yüzde 3,5'e çekmeyi planladıklarını açıklayan Erdoğan, ihracatta da olumlu gelişmeler olduğunu belirtti: “Ağustos ayında yıllık bazda ihracatımız 269 milyar doları aştı.” Altın ithalatının yüksek seyretmesine rağmen dış dengenin hızla iyileştiğini ifade etti.

Erdoğan konuşmasını, Türkiye'nin huzur ve güvenlik iklimini koruyacağı, 86 milyonun bir, beraber ve kardeş olduğu bir Türkiye'nin enerjisini refah için seferber edeceği mesajıyla sürdürdü. (Sürecek)