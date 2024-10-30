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Erdoğan'dan Terörle Mücadele Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kürt kardeşlerle olan kardeşliği savunarak terörle mücadele önemine değindi.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 15:19
Erdoğan'dan Terörle Mücadele Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı'ndaki Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Bölgemizde sınırlar yeniden çizilmek istenirken ezeli kardeşliğimizi ebedi olarak muhafaza yolunda asli muhatabımız bizzat Kürt kardeşlerimizin kendisidir." sözlerine yer verdi.

Terörle Siyaset Yan Yana Gelmez

Erdoğan, Türkiye'nin terörü destekleyen gruplara taviz vermeyeceğini vurgularken,"Hukukun ve demokrasinin içine girmeyen, hukuk ve demokrasi içinde karşılığını alır, almıştır ve bundan sonra da alacaktır." dedi. Terörle siyasetin birlikte olamayacağını belirtti.

Başka Partilere Eleştiriler

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de hitap ederek, "Devlet, herkesin devleti olmalı; devlet, herkesi eşit kucaklamalı." ifadelerini kullandı. Özel'in terörle mücadeledeki duruşunu övdü.

Kardeşliğin Önemi

Malazgirt Zaferi'nin Türk ve Kürt kardeşliği açısından önemli olduğunu söyleyen Erdoğan,"Malazgirt Zaferi, Türk'ün de Kürt'ün de ortak zaferidir." açıklamasında bulundu.

Kürt Kardeşlerimize Çağrı

Erdoğan, Kürt vatandaşlara "Gel Türkiye Yüzyılı’nı birlikte inşa edelim" çağrısında bulundu ve "Sevgili Kürt kardeşim, imanına, İslamına, ezanına, vatanına sahip çıkmanı istiyoruz." ifadesini kullandı.

Sonuç

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını "Türk'ü ve Kürt'ü İslam'ın şanlı ordusu kılan Allah'ım, sen Türk'ün ve Kürt'ün kardeşliğini koru, muhabbetimizi çoğalt..." duasıyla sonlandırdı.

Ayrıca, İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'a rozet taktı.

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