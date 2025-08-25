DOLAR
41 0,34%
EURO
48 0,69%
ALTIN
4.442,4 -0,24%
BITCOIN
4.568.664,37 1,1%

Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' Mesajı: Kararlı Adımlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye' hedefine kararlı adımlarla ilerleyeceklerini söyleyerek hasımların rahatsız olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 13:44
Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' Mesajı: Kararlı Adımlar

Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' Mesajı: Kararlı Adımlar

Cumhurbaşkanı'nın vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik ve kararlılık mesajı vererek ülkenin hedeflerini teyit etti. Konuşmasında "Hasımlarımızı rahatsız ve tedirgin eden Terörsüz Türkiye menziline doğru kendimizden emin, ne yaptığımızı bilerek, kararlı adımlarla yürümeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın sözleri, Terörsüz Türkiye hedefinin önemine dikkat çekerken, ülkedeki kararlı tutumun sürdürüleceğini vurguladı. Açıklama, hem iç hem dış kamuoyuna yönelik güçlü bir mesaj niteliği taşıdı.

Hasımlarımızı rahatsız ve tedirgin eden ifadesi, kararlılığın altını çizdi ve izlenecek politikalarda devamlılık sinyali verdi.

İLGİLİ HABERLER

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün
2
8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları
3
Trafikte Yol Kesme Suçu: 1–3 Yıl Hapis Geliyor
4
Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava
5
Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025
6
Kırklareli'de Motosiklet Kazası Güvenlik Kamerasında
7
Store: Norveç, Ukrayna'ya Güçlü Desteğini Sürdürecek

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan