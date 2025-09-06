Erdoğan: Deprem Bölgesinde Yeni Ev ve İş Sahibi Olmayan Kalmayacak

Kararlılık Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem bölgesinde) Yeni evine, yeni iş yerine kavuşmamış tek bir vatandaşımız kalmayana kadar yılmadan, yorulmadan çalışacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesindeki vatandaşların barınma ve istihdam ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kararlılık mesajı verdi.

Erdoğan, bölgedeki herkes yeni evine ve yeni iş yerine kavuşana kadar sürecin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı ve "yılmadan, yorulmadan çalışacağız" sözüyle taahhüdünü yineledi.