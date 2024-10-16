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Erdoğan Deprem Sonrası Malatya İdarecileriyle Görüşme Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da meydana gelen depremin ardından yetkililerle kriz yönetimi toplantısı yaptı.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 13:48
Erdoğan Deprem Sonrası Malatya İdarecileriyle Görüşme Gerçekleştirdi

Erdoğan, Malatya'daki Depremin Ardından Yetkililerle İletişimde Bulundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya ilinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin etkilerini değerlendirmek amacıyla yerel yetkilileri telefonla aradı. Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile gerçekleştirilen görüşmede, depremin ardından bölgedeki son durum hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu görüşmeler aracılığıyla deprem sonrası ortaya çıkan ihtiyaçların tespitini yapmayı ve gerekli önlemleri almayı hedefledi. Yerel yönetimlerin koordineli çalışmasının önemine dikkat çekerek, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Malatya'da Kriz Yönetimi ve Destek Süreçleri

Depremin ardından, Malatya'daki acil durum yönetimi için gerekli desteklerin sağlanmasını isteyen Erdoğan, ilgili birimlerin hızlı bir şekilde harekete geçmesini vurguladı. Bölge halkının yaralarını sarmak için devletin tüm imkanlarının seferber edileceğine dair güvenceler verildi.

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