Erdoğan Diyarbakır’da konuştu: “İstediğimiz oyu alamadık”

Partisinin seçim çalışmalarına katılan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır’da söz aldı. Genel seçimlerdeki oy oranlarına dikkat çeken Erdoğan, Diyarbakır’a sitemde bulundu. İstedikleri oy oranına Diyarbakır’da ulaşamadıklarını belirten Cumhurbaşkanı, kalabalığa” bu sonuç sizin de içinize sinmemiştir diye umuyorum” ifadelerini kullandı.

“DEM oylarınızı işportaya çıkardı”

Erdoğan konuşmasının devamında DEM eleştirisinde bulundu: “Tek sermayesi sevgili Kürt kardeşlerimin oyları olan DEM, iradenizi işportaya çıkarmış durumda. Burada hizmet derdi, siyasi kazanım yok. Seçmenin fikri hiç yok. Tek olayları kirli pazarlıklar. CHP ve DEM arasında kirli bir ittifak söz konusu. Kürt kardeşlerimiz yok sayılmayı hakketmiyor.”

“Onlar bu şehri mahvederken biz hizmet getirdik”

Erdoğan, Türkiye’nin omurgasız, riyakar ve zübük siyasetinden çok çektiğini dile getirdikten sonra sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Diyarbakır’a huzuru, hizmeti ve özgürlüğü biz getirdik. Onlar şehrin sembolü Sur’u mahvederken biz burayı inşa etme mücadelesi verdik. Onlar Diyarbakır Cezaevi edebiyatı yaptıklarında, biz burayı müzeye ve bir kültür merkezine çevirdik. Onlar çocuklara dağa çıkarmak amacıyla el koyarken biz onlara üniversitelerle daha iyi bir gelecek sunmak için çalıştık. Bakmasını bilen göz, işitmesini bilen kulak, sevmesini bilen kalp yeter. Gelin ele ele Türkiye Yüzyılı’nı birlikte kuralım.”

Erdoğan konuşmasına “Kürt kardeşlerimin iradeleri üzerindeki ipotekleri parçalayıp atlamalarını umuyoruz. Teröre mesafe koyan herkesle oturup konuşmaya açığız” sözlerini de ekledi.