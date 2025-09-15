Erdoğan, Doha'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Dohada düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Görüşmenin kapsamı

Zirve alanında gerçekleşen görüşmede iki lider bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ikili ilişkileri ele aldı. Görüşme, zirve marjındaki temasların bir parçası olarak değerlendirildi.

Katılımcılar

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden heyette Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan yer aldı.

Görüşme, zirve gündemi çerçevesinde iki ülke arasındaki iletişimin güçlendirilmesine yönelik adımların değerlendirilmesi bakımından önem taşıdı.