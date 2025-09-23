Erdoğan: 'Dünya Beşten Büyüktür' — Haklının Gücü Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'dünya beşten büyüktür' söylemini yineleyerek, haklının güçlü olduğu bir sistem kurulana kadar bu mesajı sürdüreceklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 19:13
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 19:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uluslararası adalet çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası ilişkilerde adalet ve hakkaniyetin önemine dikkat çekti.

"Biz güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir sistem kurulana kadar 'dünya beşten büyüktür' demeye devam edeceğiz"

Erdoğan, bu sözüyle mevcut güç dengesinin tek başına meşruiyet sağlayamayacağını vurguladı ve adil bir uluslararası düzen hedefinin sürdürüleceğini belirtti.

Mesaj, Türkiye'nin küresel söyleminde adalet vurgusunu ön plana çıkarıyor ve bu anlayışın kalıcı hale gelene dek tekrar edileceğini işaret ediyor.

