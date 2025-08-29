DOLAR
Erdoğan, Dünya Müslüman Alimler Birliği Heyetini Gazze Programı İçin Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 'İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze' programı için gelen Dünya Müslüman Alimler Birliği heyetini kabul etti.

İstanbul'da 'İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze' programı kapsamında buluştular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 'İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze' programı için gelen Dünya Müslüman Alimler Birliği heyetini kabul etti.

Program, Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Türkiye'deki İslam Alimleri Vakfı işbirliğinde; 50 ülkeden 150 İslam aliminin katılımıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirildi.

Görüşme, Sultanahmet'teki Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı'nda yapıldı.

Kabulde kimler hazır bulundu?

Kabulde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Uluslararası İslam Düşünce Vakfı ile İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Mehmet Görmez de hazır bulundu.

