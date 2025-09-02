DOLAR
41,16 -0,05%
EURO
47,96 0,59%
ALTIN
4.617,46 -0,44%
BITCOIN
4.506.746,21 -0,69%

Erdoğan: Emine Erdoğan'ın Mektubu Gazze Diplomasisine Yeni Boyut Ekledi

Erdoğan, Emine Erdoğan'ın mektubunun Türkiye'nin Gazze diplomasisine yeni boyut kattığını ve insani dilin uluslararası ilişkilerde etkili olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 14:09
Erdoğan: Emine Erdoğan'ın Mektubu Gazze Diplomasisine Yeni Boyut Ekledi

Erdoğan: Emine Erdoğan'ın Mektubu Gazze Diplomasisine Yeni Boyut Ekledi

Cumhurbaşkanı'nın değerlendirmesi: İnsani ve vicdani dil diplomaside etkili

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada "(Emine Erdoğan'ın mektubu) Türkiye'nin Gazze diplomasisine yeni boyut ekledi, insani, vicdani dilin uluslararası ilişkilerde etkili olabileceğini gösterdi" dedi.

Erdoğan, Emine Erdoğan'ın mektubunun Türkiye'nin diplomatik yaklaşımına insani ve vicdani bir vurgu kattığını vurguladı. Söyledikleri, Türkiye'nin Gazze konusundaki dış politika diline ilişkin önemli bir değerlendirme olarak öne çıktı.

Cumhurbaşkanı'nın açıklaması, insani temelli diplomasi ve uluslararası ilişkilerde dilin rolü tartışmalarına yeni bir perspektif sundu.

İLGİLİ HABERLER

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor
2
Gazze İşgali: İsrail'e Yedek Asker Katılımı Düşük
3
Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi
4
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nı açtı
5
ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği, Samsun Kültür Yolu Festivali'nde Teknolojiyle Buluşuyor
6
George Enescu Festivali'nde İlk Türk Orkestrası: İDSO Romanya Turnesinde
7
Ağrı'da Kaybolan 14 Yaşındaki Yunus Kerici İçin Arama Çalışması Başlatıldı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter