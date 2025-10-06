Erdoğan: Enerji Tedarikinde Tek Kaynağa Bağımlılık Ciddi Risk

Erdoğan, enerji tedarikinde tek ülke, tek kaynak ve tek hatta bağlı kalmanın ciddi riskler taşıdığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 13:05
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 13:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tedarik uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji güvenliği konusundaki uyarısını net bir dille paylaştı. Enerji tedarikinde çeşitliliğin önemine dikkat çekerek, tek kaynağa bağımlılığın ülke güvenliği ve ekonomi için risk oluşturduğunu söyledi.

Erdoğan, tedarik çeşitliliğinin stratejik bir gereklilik olduğunu vurguladı.

"(Enerji) Tedarik noktasında tek bir ülkeye, kaynağa ve tek bir hatta bağlı olmak ciddi riskler barındırmaktadır."

