Erdoğan: Ermenistan-Azerbaycan Barışında İlerlemeye Memnuniyet, Türkiye-Ermenistan İşbirliği Değerlendiriliyor
Cumhurbaşkanı'nın Değerlendirmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan-Azerbaycan barış sürecinde kaydedilen ilerlemeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Erdoğan, aynı zamanda Türkiye-Ermenistan işbirliğini artırmaya yönelik atılabilecek adımların değerlendirildiğini belirtti. Açıklama, iki ülke ilişkilerinin normalleşmesi ve bölgesel istikrar açısından önem taşıyor.
Bu değerlendirme, sürecin ilerlemesine ilişkin olumlu bir işaret olarak yorumlanırken, atılacak somut adımların izleneceği vurgulandı.