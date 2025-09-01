DOLAR
41,14 0,09%
EURO
48,2 -0,15%
ALTIN
4.600,27 -0,82%
BITCOIN
4.429.038,74 1,33%

Erdoğan: Ermenistan-Azerbaycan Barışında İlerlemeye Memnuniyet, Türkiye-Ermenistan İşbirliği Değerlendiriliyor

Erdoğan, Ermenistan-Azerbaycan barış sürecindeki ilerlemeden memnun olduğunu ve Türkiye-Ermenistan işbirliğini artırmaya yönelik adımların değerlendirildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 07:52
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 07:52
Erdoğan: Ermenistan-Azerbaycan Barışında İlerlemeye Memnuniyet, Türkiye-Ermenistan İşbirliği Değerlendiriliyor

Erdoğan: Ermenistan-Azerbaycan Barışında İlerlemeye Memnuniyet, Türkiye-Ermenistan İşbirliği Değerlendiriliyor

Cumhurbaşkanı'nın Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan-Azerbaycan barış sürecinde kaydedilen ilerlemeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erdoğan, aynı zamanda Türkiye-Ermenistan işbirliğini artırmaya yönelik atılabilecek adımların değerlendirildiğini belirtti. Açıklama, iki ülke ilişkilerinin normalleşmesi ve bölgesel istikrar açısından önem taşıyor.

Bu değerlendirme, sürecin ilerlemesine ilişkin olumlu bir işaret olarak yorumlanırken, atılacak somut adımların izleneceği vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir
2
Muş Bulanık'ta iş yerine silahlı saldırı: 2 kişi öldü
3
Denizli Buldan'da 4. Gün: Orman Yangınına 14 Hava Aracıyla Müdahale
4
Erdoğan, Paşinyan'ı Çin'de Kabul Etti: Türkiye-Ermenistan İşbirliğinde Yeni Adımlar
5
Gündem Özeti — 1 Eylül 2025: Erdoğan ŞİÖ Zirvesinde ve Yeni Adli Yıl
6
Mersin'de 3 milyon 542 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 zanlı yakalandı
7
Erdoğan, Tiencin'de Paşinyan'ı Kabul Etti

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025