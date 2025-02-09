Erdoğan: Esed Rejiminin Kanlı Yüzü Ortaya Çıkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin farklı bölgelerinde keşfedilen toplu mezarların Esed rejimi ve destekçilerinin gerçek yüzünü açığa çıkardığını belirtti. Erdoğan, bu durumu değerlendirirken, "Ülkenin farklı yerlerinde kazılan toplu mezarlar bulundukça, Esed rejiminin ve şebbihalarının kanlı yüzü ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, dünya kamuoyunun gözlerini bir kez daha Suriye'deki insan hakları ihlallerine çevirmiş durumda. Erdoğan, bu tür bulguların savaş suçlarının ve insanlığa karşı işlenen suçların belgeleri olduğunu vurguladı.