Erdoğan: Eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Sergi Mekânı Olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan Hane İslam Eserleri Sergisi programında, kendisine hediye edilen eserlerin sergilenmesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Tophane-i Amire'de açılış ve eser incelemesi

Erdoğan, protokol üyeleriyle serginin kurdelesini keserek açılışı gerçekleştirdi. Sergiyi gezip eserleri inceledikten sonra sanatçılar ve katılımcıların sorularını yanıtladı. Programdaki konuşmasında tarihi mekanın atmosferine vurgu yapan Erdoğan, eserlerin titiz emek ve estetik anlayışının bu yapıyı süslediklerini belirtti.

Erdoğan, "Bu tarihi mekanda Tophane-i Amire Binamızda sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bismillah diyerek hep birlikte açılışını yaptığımız Hane İslam Eserleri Sergisi’mizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Biraz önce eserlerimizi tek tek gördüm inceledim. Hakikaten her biri çok titiz bir emeğin seçkin bir üslubun ve göz nurunun meyvesi olarak bu tarihi yapıyı süslüyor" ifadelerini kullandı.

Kültürel mirasın önemi ve büyük ustalar

Hat, tezhip, minyatür, ebru, kalem işi ve çini gibi geleneksel İslam sanatlarının medeniyetin derinliklerini gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, İstanbul'un fetihten sonra hat ve tezhibin başkenti haline geldiğini, 15. asırdan itibaren Ali Bin Yahya Sufi, Şeyh Hamdullah Efendi ve Hafız Osman Efendi gibi ustaların dünyaca seçkin eserler verdiğini hatırlattı.

Erdoğan, hattat merhum Hasan Çelebiyi anarak, "Ömrünün 60 yılını hat sanatına vakfeden ve geçtiğimiz sene ebediyete uğurladığımız hattatların reisi merhum Hasan Çelebi üstadımız da bu abidevi şahsiyetlerden biriydi. İnşa edilen ilk ibadetimiz olan Kuba Mescidi dahil Türkiye’de ve yurt dışında 75’in üzerinde cami rahmetli Hasan Çelebi hocamızın eserleriyle tezyin edildi" dedi.

Kültürel mirasın sürekliliği

Gelenekli sanatların teknoloji ve dijital kültürle karşılaştığı dönemde yaşatılmasının önemine değinen Erdoğan, bu sanatların emek, sabır ve devamlılık gerektirdiğini söyledi. "Kadim tarihimize özellikle oradan süzülüp gelen kültürel mirasımız ancak yeni nesillerin eklediğiyle zenginleşir, kökleşir, yaşar ve süreklilik kazanır" diyen Cumhurbaşkanı, sergideki eserlerin geçmiş ile gelecek arasında köprü oluşturduğunu ifade etti.

Restorasyon projesi: Eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığı

Erdoğan, kendisine hediye edilen eserlerin tek bir çatı altında toplanıp toplanmayacağı sorusuna şu yanıtı verdi: "Bize hediye edilen tüm eserleri Kasımpaşa’da fakirin adına kurduğumuz bir müzemiz var. Bu müzemizi yıl sonuna kadar bu yılı bitirdik, önümüzdeki yıl sonunu bulmayız inşallah. Orda eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığı vardı. Bu eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığını bizler ele aldık. Oranın tamamen restorasyonunu bitiriyoruz. Orası da adeta harabeydi ve o harabe eseri, şimdi muhteşem bir eser olarak ele aldık. Orayı düzenledik ve bitirmek üzereyiz. Orada bütün bu eserleri, fakire ne hediye ettiyseler; ister hat, ister kitaplar, ister diğer türlü eserler olsun, bunların hepsini orada sergileyeceğiz. Ve orayı da halka açarak herkesin istifade etmesini sağlayacağız."

Erdoğan, hat eserlerine özel yatkınlığı bulunduğunu ve Cumhurbaşkanlığı dönemine ait Kuran-ı Kerim yazımı konusunda Mehmet Özçay'dan destek aldıklarını belirtti: "Sağ olsun bu eseri de yazdılar ve bizi mutlu ettiler. Bu da bizim dönemimizin, Cumhurbaşkanlığı olarak bir eseri olacak."

Aile, nesil ve toplumsal mesaj

Programda yöneltilen bir soru üzerine Erdoğan, dedelik rolünü ve aileye dair tavsiyelerini paylaştı. "Her şeyden önce tabi dedeyim. Ve 9 tane de torunum var. O da fakir için ayrı bir güzellik" diyen Erdoğan, nüfus artışı konusunda ise şu ifadeyi kullandı: "Biliyorsunuz devamlı söylediğim bir söz var. En az 3 tane çocuk diyorum. Bu tabi güçlü bir ailenin olmazsa olmazı. Neslimizi çoğaltmamız lazım... Geçtiğimiz yılı Aile Yılı ilan ettik." Erdoğan, ailelerin ve toplumun bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

Kapanış ve çağrı

Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, kültürel mirasın korunması ve restorasyon çalışmalarına verilen önemden söz ederek, tüm etkinliklerin ülkenin geleceğine katkı sağladığını belirtti. Programın sonunda ailelere yönelik, "Her şeyden önce, annelere ve babalara de Allah’ın emri, sevgili Habibinin sünnetine uygun bir hayatı yaşamalarını tavsiye ediyorum" çağrısıyla konuşmayı sonlandırdı.

