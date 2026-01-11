Erdoğan: Eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Sergi Mekânı Olacak

Erdoğan, Kasımpaşa'daki eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nın restorasyonunu tamamlayıp kendisine hediye edilen eserleri burada sergileyeceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 13:05
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 13:08
Erdoğan: Eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Sergi Mekânı Olacak

Erdoğan: Eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Sergi Mekânı Olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan Hane İslam Eserleri Sergisi programında, kendisine hediye edilen eserlerin sergilenmesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Tophane-i Amire'de açılış ve eser incelemesi

Erdoğan, protokol üyeleriyle serginin kurdelesini keserek açılışı gerçekleştirdi. Sergiyi gezip eserleri inceledikten sonra sanatçılar ve katılımcıların sorularını yanıtladı. Programdaki konuşmasında tarihi mekanın atmosferine vurgu yapan Erdoğan, eserlerin titiz emek ve estetik anlayışının bu yapıyı süslediklerini belirtti.

Erdoğan, "Bu tarihi mekanda Tophane-i Amire Binamızda sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bismillah diyerek hep birlikte açılışını yaptığımız Hane İslam Eserleri Sergisi’mizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Biraz önce eserlerimizi tek tek gördüm inceledim. Hakikaten her biri çok titiz bir emeğin seçkin bir üslubun ve göz nurunun meyvesi olarak bu tarihi yapıyı süslüyor" ifadelerini kullandı.

Kültürel mirasın önemi ve büyük ustalar

Hat, tezhip, minyatür, ebru, kalem işi ve çini gibi geleneksel İslam sanatlarının medeniyetin derinliklerini gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, İstanbul'un fetihten sonra hat ve tezhibin başkenti haline geldiğini, 15. asırdan itibaren Ali Bin Yahya Sufi, Şeyh Hamdullah Efendi ve Hafız Osman Efendi gibi ustaların dünyaca seçkin eserler verdiğini hatırlattı.

Erdoğan, hattat merhum Hasan Çelebiyi anarak, "Ömrünün 60 yılını hat sanatına vakfeden ve geçtiğimiz sene ebediyete uğurladığımız hattatların reisi merhum Hasan Çelebi üstadımız da bu abidevi şahsiyetlerden biriydi. İnşa edilen ilk ibadetimiz olan Kuba Mescidi dahil Türkiye’de ve yurt dışında 75’in üzerinde cami rahmetli Hasan Çelebi hocamızın eserleriyle tezyin edildi" dedi.

Kültürel mirasın sürekliliği

Gelenekli sanatların teknoloji ve dijital kültürle karşılaştığı dönemde yaşatılmasının önemine değinen Erdoğan, bu sanatların emek, sabır ve devamlılık gerektirdiğini söyledi. "Kadim tarihimize özellikle oradan süzülüp gelen kültürel mirasımız ancak yeni nesillerin eklediğiyle zenginleşir, kökleşir, yaşar ve süreklilik kazanır" diyen Cumhurbaşkanı, sergideki eserlerin geçmiş ile gelecek arasında köprü oluşturduğunu ifade etti.

Restorasyon projesi: Eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığı

Erdoğan, kendisine hediye edilen eserlerin tek bir çatı altında toplanıp toplanmayacağı sorusuna şu yanıtı verdi: "Bize hediye edilen tüm eserleri Kasımpaşa’da fakirin adına kurduğumuz bir müzemiz var. Bu müzemizi yıl sonuna kadar bu yılı bitirdik, önümüzdeki yıl sonunu bulmayız inşallah. Orda eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığı vardı. Bu eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığını bizler ele aldık. Oranın tamamen restorasyonunu bitiriyoruz. Orası da adeta harabeydi ve o harabe eseri, şimdi muhteşem bir eser olarak ele aldık. Orayı düzenledik ve bitirmek üzereyiz. Orada bütün bu eserleri, fakire ne hediye ettiyseler; ister hat, ister kitaplar, ister diğer türlü eserler olsun, bunların hepsini orada sergileyeceğiz. Ve orayı da halka açarak herkesin istifade etmesini sağlayacağız."

Erdoğan, hat eserlerine özel yatkınlığı bulunduğunu ve Cumhurbaşkanlığı dönemine ait Kuran-ı Kerim yazımı konusunda Mehmet Özçay'dan destek aldıklarını belirtti: "Sağ olsun bu eseri de yazdılar ve bizi mutlu ettiler. Bu da bizim dönemimizin, Cumhurbaşkanlığı olarak bir eseri olacak."

Aile, nesil ve toplumsal mesaj

Programda yöneltilen bir soru üzerine Erdoğan, dedelik rolünü ve aileye dair tavsiyelerini paylaştı. "Her şeyden önce tabi dedeyim. Ve 9 tane de torunum var. O da fakir için ayrı bir güzellik" diyen Erdoğan, nüfus artışı konusunda ise şu ifadeyi kullandı: "Biliyorsunuz devamlı söylediğim bir söz var. En az 3 tane çocuk diyorum. Bu tabi güçlü bir ailenin olmazsa olmazı. Neslimizi çoğaltmamız lazım... Geçtiğimiz yılı Aile Yılı ilan ettik." Erdoğan, ailelerin ve toplumun bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

Kapanış ve çağrı

Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, kültürel mirasın korunması ve restorasyon çalışmalarına verilen önemden söz ederek, tüm etkinliklerin ülkenin geleceğine katkı sağladığını belirtti. Programın sonunda ailelere yönelik, "Her şeyden önce, annelere ve babalara de Allah’ın emri, sevgili Habibinin sünnetine uygun bir hayatı yaşamalarını tavsiye ediyorum" çağrısıyla konuşmayı sonlandırdı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, TOPHANE-İ AMİRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ'NDE DÜZENLENEN HANE...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, TOPHANE-İ AMİRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ'NDE DÜZENLENEN HANE İSLAM ESERLERİ SERGİSİ'NİN AÇILIŞ PROGRAMINA KATILDI.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, TOPHANE-İ AMİRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ'NDE DÜZENLENEN HANE...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yüz Felcinde Erken Müdahale Kalıcı Hasarı Önlüyor — Prof. Dr. Haluk Gümüş
2
Kayseri'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Gazetecilik Vurgusu
3
İstanbul’da Bahar: Bahar Yalçın’ın Sulu Boya Sergisi Beyoğlu’nda
4
Çukurca'da Gözyaşı Kanalı Ameliyatları Başladı
5
Nazilli'ye Modern Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
6
Elazığ'da Başına Konserve Sıkışan Kedi Kurtarıldı
7
Başkan Uzun: "Gazetecilik Zor Bir Meslek" — 10 Ocak'ta Sivas'ta Basınla Buluşma

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları