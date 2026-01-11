Diz Ağrıları Ortopedi Başvurularında İlk Sırada — Op. Dr. Mehmet Akif Çuhadar Uyarıyor

Op. Dr. Mehmet Akif Çuhadar, diz ağrılarının ortopedi poliklinik başvurularında ilk sırada olduğunu ve erken değerlendirme gerektirdiğini vurguladı.

Diz Ağrıları Ortopedi Polikliniklerinde İlk Sırada

BURTOM Konur Cerrahi Tıp Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Akif Çuhadar, her yaştan kişiyi etkileyen diz ağrılarının ortopedi polikliniklerine başvurularda ilk sırayı aldığını belirtiyor. Dizde şişlik, kızarıklık, sertlik, ateş gibi belirtiler veya günlük aktiviteleri engelleyen ağrı varsa, rahatsızlık ilerlemeden doktora başvurulması gerektiğini vurguluyor.

Menisküs Yırtıkları

Op. Dr. Çuhadar, dizin yük taşıyan yapısı nedeniyle iç ve dış menisküslerin eklem stabilitesinde kritik rol oynadığını, ani burkulma ve dönme hareketleri sırasında en sık menisküs yırtıklarının görüldüğünü aktarıyor. Menisküs yırtıkları; ağrı, takılma hissi, merdiven inip çıkmada zorlanma ve bazı vakalarda eklemde kilitlenme ile kendini gösterir. Tanıda fizik muayene ve MR görüntüleme birlikte değerlendirilir.

Günümüzde menisküs tedavisinde genellikle artroskopik (kapalı) cerrahi tercih ediliyor. Diz içine küçük kesilerden yerleştirilen kamera ve özel cerrahi aletlerle tanı doğrulanarak yırtık bölge onarılabiliyor; birçok vakada yırtık kısım çıkarılıyor, iyileşme potansiyeli olan seçilmiş olgularda ise menisküs tamiri uygulanabiliyor.

Ön Çapraz Bağ Kopmaları

Özellikle sporcularda sık rastlanan ön çapraz bağ kopmalarında dizde şiddetli şişlik, boşalma hissi ve kontrol kaybı tipik belirtiler arasında yer alır. Kesin tanı MR ile doğrulanır. Aktif yaşamını sürdüren ve dizde instabilite yaşayan hastalarda ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu artroskopik yöntemlerle yapılır; bu ameliyatlarda genellikle hastanın kendi tendonları kullanılır.

Diz Kapağı Kıkırdak Sorunları

Diz kapağı kıkırdak aşınmaları, merdiven çıkma, uzun süre oturma ve çömelme sırasında artan ön diz ağrısıyla kendini gösterir. Kilo, kıkırdak üzerindeki baskıyı artırır. Uygun egzersiz programları, özel dizlikler ve kıkırdak yapısını destekleyici tedaviler başarılı sonuçlar sunabilir.

Diz Kireçlenmesi ve Tedavi Seçenekleri

İleri yaşta daha sık görülen diz kireçlenmesi eklem deformitesi, hareket kısıtlılığı ve dinlenme ağrılarına yol açabilir. Tedavi sürecinde egzersiz, kilo kontrolü, ilaç uygulamaları, enjeksiyon tedavileri ve fizik tedavi önemli yer tutar. İleri düzey kireçlenmelerde ise total diz protezi gündeme gelir; bu cerrahide hasarlı eklem yüzeyleri çıkarılıp yerine özel protezler yerleştirilir.

Op. Dr. Mehmet Akif Çuhadar, diz ağrısı yaşayan kişilere erken değerlendirme ile doğru tanı ve tedavi planının belirlenmesinin önemini bir kez daha hatırlatıyor.

