Diz Ağrıları Ortopedi Başvurularında İlk Sırada — Op. Dr. Mehmet Akif Çuhadar Uyarıyor

Diz Ağrıları Ortopedi Polikliniklerinde İlk Sırada

BURTOM Konur Cerrahi Tıp Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Akif Çuhadar, her yaştan kişiyi etkileyen diz ağrılarının ortopedi polikliniklerine başvurularda ilk sırayı aldığını belirtiyor. Dizde şişlik, kızarıklık, sertlik, ateş gibi belirtiler veya günlük aktiviteleri engelleyen ağrı varsa, rahatsızlık ilerlemeden doktora başvurulması gerektiğini vurguluyor.

Menisküs Yırtıkları

Op. Dr. Çuhadar, dizin yük taşıyan yapısı nedeniyle iç ve dış menisküslerin eklem stabilitesinde kritik rol oynadığını, ani burkulma ve dönme hareketleri sırasında en sık menisküs yırtıklarının görüldüğünü aktarıyor. Menisküs yırtıkları; ağrı, takılma hissi, merdiven inip çıkmada zorlanma ve bazı vakalarda eklemde kilitlenme ile kendini gösterir. Tanıda fizik muayene ve MR görüntüleme birlikte değerlendirilir.

Günümüzde menisküs tedavisinde genellikle artroskopik (kapalı) cerrahi tercih ediliyor. Diz içine küçük kesilerden yerleştirilen kamera ve özel cerrahi aletlerle tanı doğrulanarak yırtık bölge onarılabiliyor; birçok vakada yırtık kısım çıkarılıyor, iyileşme potansiyeli olan seçilmiş olgularda ise menisküs tamiri uygulanabiliyor.

Ön Çapraz Bağ Kopmaları

Özellikle sporcularda sık rastlanan ön çapraz bağ kopmalarında dizde şiddetli şişlik, boşalma hissi ve kontrol kaybı tipik belirtiler arasında yer alır. Kesin tanı MR ile doğrulanır. Aktif yaşamını sürdüren ve dizde instabilite yaşayan hastalarda ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu artroskopik yöntemlerle yapılır; bu ameliyatlarda genellikle hastanın kendi tendonları kullanılır.

Diz Kapağı Kıkırdak Sorunları

Diz kapağı kıkırdak aşınmaları, merdiven çıkma, uzun süre oturma ve çömelme sırasında artan ön diz ağrısıyla kendini gösterir. Kilo, kıkırdak üzerindeki baskıyı artırır. Uygun egzersiz programları, özel dizlikler ve kıkırdak yapısını destekleyici tedaviler başarılı sonuçlar sunabilir.

Diz Kireçlenmesi ve Tedavi Seçenekleri

İleri yaşta daha sık görülen diz kireçlenmesi eklem deformitesi, hareket kısıtlılığı ve dinlenme ağrılarına yol açabilir. Tedavi sürecinde egzersiz, kilo kontrolü, ilaç uygulamaları, enjeksiyon tedavileri ve fizik tedavi önemli yer tutar. İleri düzey kireçlenmelerde ise total diz protezi gündeme gelir; bu cerrahide hasarlı eklem yüzeyleri çıkarılıp yerine özel protezler yerleştirilir.

Op. Dr. Mehmet Akif Çuhadar, diz ağrısı yaşayan kişilere erken değerlendirme ile doğru tanı ve tedavi planının belirlenmesinin önemini bir kez daha hatırlatıyor.

BURTOM KONUR CERRAHİ TIP MERKEZİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI OP. DR. MEHMET AKİF ÇUHADAR, HER YAŞTAN İNSANI ETKİLEYEN YAYGIN SORUNLARDAN BİRİ OLAN DİZ AĞRILARININ ORTOPEDİ POLİKLİNİKLERİNE YAPILAN BAŞVURULAR ARASINDA İLK SIRADA YER ALDIĞINI BELİRTEREK, "DİZ AĞRISINA EŞLİK EDEN EKLEMDE ŞİŞLİK, KIZARIKLIK, SERTLİK, ATEŞ GİBİ BELİRTİLER VARSA VE DİZ AĞRISI GÜNLÜK AKTİVİTELERİ ENGELLİYORSA RAHATSIZLIK İLERLEMEDEN DOKTORA BAŞVURULMASI GEREKİR" DEDİ.