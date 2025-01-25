DOLAR
35,67 0,01%
EURO
37,46 -0,02%
ALTIN
3.180,65 -0,03%
BITCOIN
3.744.703,21 0,2%

Erdoğan, Eskişehir Kongresi'nde Kartalkaya Yangınına Dair Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir 8. Olağan İl Kongresi'nde Kartalkaya otel yangınını ve Gazze'deki acıları dile getirdi.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 18:08
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 18:08
Erdoğan, Eskişehir Kongresi'nde Kartalkaya Yangınına Dair Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde gerçekleşen otel yangınına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yangında hayatını kaybedenler için derin bir üzüntü içinde olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Milletimize bu büyük acıyı yaşatanların hukuka hesap vermesi için yapılması gereken ne varsa tavizsiz bir şekilde yerine getirilmektedir" dedi.

Miraç Gecesi Mesajı

Konuşmasına salondakileri selamlayarak başlayan Erdoğan, yarın geceyi karşılayacağımız Miraç gecesini tebrik etti. Bu mübarek gecenin, topluma affetme ve kurtuluş vesilesi olmasını dilediğini ifade etti.

Gazze ve Suriye'deki Mazlumları Unutmadık

Erdoğan, Miraç gecesi vesilesiyle Gazze ve Suriye'de yaşayan mazlumların yanlarında olduklarını belirterek, "Çoğu çocuk ve kadın 50 binden fazla masumun şehit düştüğü Gazze'de yüzlerin gülmesine seviniyoruz. 15 ay boyunca Filistinli kardeşlerimizi yalnız bırakmadık, Ramazan öncesi tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz" dedi.

Yangında Hayatını Kaybedenler İçin Dua Çağrısı

Erdoğan, konuşması sırasında salondakilerden, yangında hayatını kaybeden 78 vatandaş için dua etmelerini istedi. "Bu kardeşlerimizin acısını paylaşmak için bir günlük milli yas ilan ettik" diyen Cumhurbaşkanı, yargının olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için yoğun bir gayret içinde olduğunu kaydetti.

Yargının Görevini Yapmasını Bekliyoruz

Erdoğan, "Yargı organlarımız, 78 canımızın yitip gitmesine sebep olanlardan bunun hesabını tek tek soracaktır" ifadelerini kullanarak, "Daha cenazeler bile defnedilmeden, kederli aileler matem içinde iken, yangın faciasını polemik konusu yapanları, kamu vicdanına havale ediyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmasını, "Rabb'im faciada hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza rahmetiyle muamele eylesin" temennisiyle sonlandıran Erdoğan, acılarını paylaşan dost ve kardeş ülkelere teşekkür etti.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan, Eskişehir Kongresi'nde Kartalkaya Yangınına Dair Açıklamalarda Bulundu
2
Konya'daki Çöken Bina İçin Başsavcılıktan Önemli Açıklama
3
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Mazbatasını Aldı ve Hedeflerini Açıkladı
4
Kartalkaya'daki Yangın Soruşturmasında 11 Yeni Gözaltı
5
Yunanistan'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi İkinci Tura Kaldı
6
Erdoğan'dan Eskişehir Kongresi'nde Önemli Mesajlar
7
Hatay'da Temel Kazısı Zarar Verdi, Bina Tahliye Edildi

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler