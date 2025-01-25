Erdoğan, Eskişehir Kongresi'nde Kartalkaya Yangınına Dair Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde gerçekleşen otel yangınına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yangında hayatını kaybedenler için derin bir üzüntü içinde olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Milletimize bu büyük acıyı yaşatanların hukuka hesap vermesi için yapılması gereken ne varsa tavizsiz bir şekilde yerine getirilmektedir" dedi.

Miraç Gecesi Mesajı

Konuşmasına salondakileri selamlayarak başlayan Erdoğan, yarın geceyi karşılayacağımız Miraç gecesini tebrik etti. Bu mübarek gecenin, topluma affetme ve kurtuluş vesilesi olmasını dilediğini ifade etti.

Gazze ve Suriye'deki Mazlumları Unutmadık

Erdoğan, Miraç gecesi vesilesiyle Gazze ve Suriye'de yaşayan mazlumların yanlarında olduklarını belirterek, "Çoğu çocuk ve kadın 50 binden fazla masumun şehit düştüğü Gazze'de yüzlerin gülmesine seviniyoruz. 15 ay boyunca Filistinli kardeşlerimizi yalnız bırakmadık, Ramazan öncesi tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz" dedi.

Yangında Hayatını Kaybedenler İçin Dua Çağrısı

Erdoğan, konuşması sırasında salondakilerden, yangında hayatını kaybeden 78 vatandaş için dua etmelerini istedi. "Bu kardeşlerimizin acısını paylaşmak için bir günlük milli yas ilan ettik" diyen Cumhurbaşkanı, yargının olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için yoğun bir gayret içinde olduğunu kaydetti.

Yargının Görevini Yapmasını Bekliyoruz

Erdoğan, "Yargı organlarımız, 78 canımızın yitip gitmesine sebep olanlardan bunun hesabını tek tek soracaktır" ifadelerini kullanarak, "Daha cenazeler bile defnedilmeden, kederli aileler matem içinde iken, yangın faciasını polemik konusu yapanları, kamu vicdanına havale ediyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmasını, "Rabb'im faciada hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza rahmetiyle muamele eylesin" temennisiyle sonlandıran Erdoğan, acılarını paylaşan dost ve kardeş ülkelere teşekkür etti.