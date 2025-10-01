Erdoğan: Filistin ve Kudüs-ü Şerif İçin Son Nefese Kadar Savunacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Allah izin verirse son nefese kadar Filistin ve ilk kıblemiz Kudüs-ü Şerif'in hakkını korkusuzca savunacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 14:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada Filistin ve Kudüs-ü Şerif'in haklarını savunma kararlılığını vurguladı.

Açıklamanın Özeti

"Allah izin verirse son nefesimize kadar da Filistin'in ve ilk kıblemiz Kudüs-ü Şerif'in hakkını korkusuzca savunmaya devam edeceğiz"

Erdoğan'ın bu sözleri, Filistin meselesine ve Kudüs'ün statüsüne ilişkin duruşunu özetler nitelikte. Konuşmada dile getirilen ifade, Türkiye'nin bölgesel ve insani boyuttaki yaklaşımına işaret ediyor.

Vurgu yapılan noktalar arasında Filistin'in hakları ve Kudüs-ü Şerif'in önemi bulunuyor; Cumhurbaşkanı, bu konudaki kararlılığı açık ve net bir dille ortaya koydu.

