Erdoğan: Gazze'yi 102 Bin Tonu Aşan Yardımlarla Savunuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mektup diplomasisi, telefon görüşmeleri, uluslararası toplantılar ve 102 bin tonu aşkın yardımla Gazze'nin hakkını en güçlü şekilde savunduklarını açıkladı.