Erdoğan: Gazze'yi 102 Bin Tonu Aşan Yardımlarla Savunuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mektup diplomasisi, telefon görüşmeleri, uluslararası toplantılar ve 102 bin tonu aşkın yardımla Gazze'nin hakkını en güçlü şekilde savunduklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 11:58
Mektup diplomasisi, telefon görüşmeleri ve uluslararası toplantılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında Gazze'ye yönelik yürütülen çalışmaların kapsamını anlattı.

Erdoğan, "mektup diplomasisi, telefon görüşmeleri, uluslararası toplantılar, 102 bin tonu aşan yardımlarla Gazze'nin hakkını, hukukunu en güçlü şekilde savunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu söylem, diplomasi ve yardım çalışmalarının birlikte yürütüldüğüne dikkat çekiyor.

