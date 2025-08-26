Erdoğan: Gazze'yi 102 Bin Tonu Aşan Yardımlarla Savunuyoruz

Erdoğan: Gazze'nin Hakkını 102 Bin Tonu Aşan Yardımlarla Savunuyoruz
Mektup diplomasisi, telefon görüşmeleri ve uluslararası toplantılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında Gazze'ye yönelik yürütülen çalışmaların kapsamını anlattı.
Erdoğan, "mektup diplomasisi, telefon görüşmeleri, uluslararası toplantılar, 102 bin tonu aşan yardımlarla Gazze'nin hakkını, hukukunu en güçlü şekilde savunuyoruz" ifadelerini kullandı.
Bu söylem, diplomasi ve yardım çalışmalarının birlikte yürütüldüğüne dikkat çekiyor.