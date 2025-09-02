Erdoğan: Hayat Pahalılığıyla Mücadelemiz Sonuç Veriyor
Ekonomide büyüme, düşen enflasyon ve azalan işsizlik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerinde hayat pahalılığıyla yürütülen mücadelenin somut sonuçlar verdiğini vurguladı.
"Hayat pahalılığıyla samimi mücadelemiz sonuç veriyor ve bu güçlü şekilde sürecek. Büyüyoruz, işsizlik ve enflasyon düşüyor. Finansal kaygılar geride kaldı" dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan.
Erdoğan, büyüme ile birlikte işsizlik ve enflasyondaki düşüşün uygulanan ekonomik politikaların etkisini gösterdiğine dikkat çekti.
Hükümetin bu yöndeki kararlı duruşunun devam edeceğini belirten Erdoğan, vatandaşların yaşamını doğrudan etkileyen maliyetlerle mücadelede adımların sürdürüleceğini ifade etti.