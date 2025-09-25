Erdoğan ile Trump Beyaz Saray Görüşmesi: Trump 'Harika' Dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray'da görüştü; Trump görüşmeyi "Harika bir görüşmeydi." şeklinde değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 21:31
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 21:31
Erdoğan ile Trump Beyaz Saray Görüşmesi: Trump 'Harika' Dedi

Erdoğan ile Trump Beyaz Saray Görüşmesi

Görüşme sonrası ayrılık ve açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan ayrıldı.

Oval Ofis'teki baş başa görüşmenin ve heyetler arası öğle yemeğinin ardından iki lider, görüşmenin son bölümünde kapıda bir süre daha görüştü.

Toplam 2 saat 20 dakika süren görüşmenin ardından, Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıya kadar uğurladı; ikili tokalaşıp kısa bir sohbet yaptı. Erdoğan aracına binerken Trump el sallayarak vedalaştı.

Trump, ayrıca Erdoğan'ın heyetinde yer alan isimlerle de tek tek tokalaşarak onları yolcu etti.

Basın mensuplarının görüşmenin nasıl geçtiğini sorması üzerine Trump, "Harika bir görüşmeydi." diye yanıt verdi.

