Erdoğan ile Zelenskiy telefonda görüştü

Türkiye'nin barış çabaları ve Alaska-Washington temasları görüşüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Ukrayna ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya arasındaki barış süreci ile bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Erdoğan, Alaska ve Washington'daki temasları yakından takip ettiklerini belirterek, savaşın kalıcı bir barışla sonuçlanması için Türkiye'nin gayretlerini sürdürdüğünü ifade etti. Erdoğan ayrıca, barışın tesisi halinde Türkiye'nin, Ukrayna'nın güvenliği için katkı vermeye devam edeceğini kaydetti.

Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin olarak adil bir çözümün mümkün olduğunu vurguladı ve iki taraf arasındaki müzakerelerin güçlendirilerek sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin, barışın önünü açacak yüksek düzeyli temasların gerçekleşmesi için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu da belirtti.

Görüşmenin sonunda Erdoğan, Ukrayna'nın bağımsızlık gününü tebrik etti.