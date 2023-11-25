Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları, Resmi Gazete üzerinden kamuoyuyla paylaşılarak resmiyet kazandı. Yayımlanan bu kararlarla birlikte birçok kritik görevde değişiklikler gerçekleşti. Resmi Gazete'de yer alan atama kararları, devletin farklı kurumlarında üst düzey görevlerde değişliklik yapıldı

Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
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Atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, çeşitli bakanlık ve kamu kurumlarına yapılan atamalarla ilgili önemli değişikliklere imza atıldı.

Özellikle Adli Tıp Kurumu Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nda yapılan atama, Doç. Dr. Özgür Yanılmaz'ın Tıbbi Mikrobiyoloji Üyeliği görevine getirilmesiyle gerçekleşti.

Diğer yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Necati Öztürk'ün görevden alınmasıyla ilgili atama kararı da dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

Yapılan atama değişimleri aşağıdaki şekildedir; 

atama

atama

atama

atama

atama

 

atama

atama

atama

atama

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