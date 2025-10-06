Erdoğan'ın 2028 Ekonomi Hedefi: 1,9 Trilyon Dolar ve 21 Bin Dolar Kişi Başı

Erdoğan, 2028 hedefini açıkladı: ekonomi 1,9 trilyon dolar, kişi başı milli gelir 21 bin dolar seviyesine çıkarılacak.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 12:49
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 12:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye ilişkin hedeflerini paylaştı ve orta vadeli vizyonun çerçevesini çizdi.

Hedefin özeti

"2028 yılında ekonomimizi 1,9 trilyon dolarlık büyüklüğe, kişi başına düşen milli gelirimizi ise 21 bin dolar seviyesine çıkarmayı öngörüyoruz."

Beklenen etkiler

Açıklama, büyümeye odaklı ekonomik politikaların sürdürüleceğine işaret ediyor. Bu hedeflerin gerçekleşmesi durumunda yatırım, istihdam ve hanehalkı gelirlerinde artış beklentileri ön plana çıkacak.

Yetkililer ve piyasa aktörleri, belirtilen hedeflere ulaşmak için atılacak adımları ve uygulanacak reformları yakından takip edecek.

