Erdoğan’ın Çıldır Havalimanı Müjdesi AYTO’yu Sevindirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın, Çıldır Havalimanının ticari uçuşlara açılması için gerekli çalışmaları başlattıklarını açıklaması, Aydın kamuoyu ve iş dünyasında sevinç yarattı. Erdoğan, bu konuda gerekli talimatı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na verdiğini bildirdi. Açıklama ile birlikte 70 yıllık hasret sona ererken, uzun yıllardır projeye emek veren Aydın Ticaret Odası (AYTO) da emeğinin karşılığını aldı.

AYTO'nun yıllara yayılan çalışmaları

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, 2013 yılında başkan seçildiği günden bu yana Çıldır Havalimanı'nın yolcu ve kargo trafiğine açılması için yoğun çaba sarf ettiklerini vurguladı. AYTO'nun 2016, 2019 ve 2021 yıllarında hazırladığı bilimsel raporlar ve yürüttüğü lobi faaliyetleri, projenin gündemde kalmasında belirleyici oldu. Ülken, konuyla ilgili olarak 'Aydın’ın ekonomik, turistik ve her anlamda kalkınması adına çok büyük bir vasıta olacak bu yatırım için müjde veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum' ifadelerini kullandı.

Raporların sunumu ve resmi destek

AYTO, 2016'da hazırladığı ilk raporu bilimsel ölçüt ve analizlere dayanarak oluşturdu ve Başkan Ülken bu raporu bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti. 2019'da ikinci bir raporun ardından, 2021 yılında AYTO öncülüğünde ve Güney Ege Kalkınma Ajansı desteğiyle 'Aydın Çıldır Havaalanının Yolcu Trafiğine Açılması Fizibilite Projesi' başlatıldı.

Dönemin Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, milletvekilleri ve kent protokolünün katılımıyla AYTO ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda Başkan Ülken, Çıldır Havaalanı'nın Aydın ve ülke ekonomisi için önemli bir ihtiyaç olduğunu vurgulamıştı. Uzun soluklu girişimlerin ardından gelen müjde, Aydın iş dünyası ve kamuoyunda memnuniyetle karşılandı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN ÇILDIR HAVALİMANI’NIN TİCARİ UÇUŞLARA AÇILMASI MÜJDESİNİ VERMESİNİN ARDINDAN AYDINLILARIN 70 YILLIK HASRETİ SONA ERERKEN, 2016’DAN BU YANDA ÇILDIR İÇİN BİRÇOK FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLAYAN AYDIN TİCARET ODASI DA EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI ALDI.