Kocaeli Büyükşehir'in 2025 Trafik Karnesi: 10 Yeni Kavşak, 282 Bin m² Çizgi

Yayın Tarihi: 25.01.2026 14:45
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 14:45
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı boyunca kent genelinde yürüttüğü trafik güvenliği ve ulaşım altyapısı çalışmalarının verilerini paylaştı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri sinyalizasyon, yol çizgi, levha montajı ve otokorkuluk imalatı gibi kritik işler gerçekleştirdi.

Sinyalizasyon ve bakım çalışmaları

Trafik akışını düzenlemek amacıyla kentin farklı noktalarına 10 yeni sinyalizasyon kavşağı kurulurken, 12 kavşakta revize işlemi yapıldı. Mevcut 264 sinyalize kavşakta ise yıl boyunca 3 bin 548 kez bakım ve onarım çalışması yürütüldü.

Yatay işaretleme ve çizgi uygulamaları

Yatay trafik işaretlemeleri kapsamında toplam 282 bin 118 metrekarelik alanda çalışma gerçekleştirildi. Ekipler 138 bin 258 metrekare soğuk yol çizgisi ve 116 bin 560 metrekare termoplastik yol çizgi uygulaması yaptı. Ayrıca yollara 693 yön oku ve uyarı yazısı işlendi.

Otokorkuluk ve sürücü güvenliği

Sürücü güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında karayollarına 72 kilometre uzunluğunda yeni otokorkuluk imalatı gerçekleştirildi. Kazalar veya diğer nedenlerle hasar gören 25 bin 170 metre otokorkuluk ise onarıldı.

Levha ve yol donanımı montajları

Trafik düzeninin sağlanması amacıyla yıl boyunca 29 bin 689 trafik levhası ve 12 bin 351 direk montajı yapıldı. Ekipler ayrıca 6 bin 676 delinatör, 230 sınır elemanı ve 211 trafik aynasının montajını tamamladı.

Bu çalışmalar, şehir içi ulaşımda trafik güvenliği ve akışının iyileştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

