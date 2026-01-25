AKINCI TİHA, Roketsan TEBER-82 ile Hedefi Tam İsabet Vurdu

Bayraktar AKINCI TİHA, Roketsan'ın TEBER-82 kanatlı güdüm kitiyle yapılan atışta hedefi tam isabetle vurdu; görüntüler Selçuk Bayraktar tarafından paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 14:39
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 14:51
AKINCI TİHA, Roketsan TEBER-82 ile Hedefi Tam İsabet Vurdu

AKINCI TİHA, Roketsan TEBER-82 ile Hedefi Tam İsabet Vurdu

Bayraktar AKINCI bir testi daha başarıyla tamamladı

Bayraktar AKINCI TİHA, Roketsan tarafından geliştirilen TEBER-82 kanatlı güdüm kiti ile gerçekleştirilen atışta hedefi tam isabetle vurdu.

Baykar tarafından yerli ve milli olarak üretilen AKINCI TİHA, söz konusu testte başarılı performans sergiledi. Test görüntüleri, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.

AKINCI TİHA, ROKETSAN TEBER-82 GÜDÜM KİTİ İLE HEDEFİ VURDU

AKINCI TİHA, ROKETSAN TEBER-82 GÜDÜM KİTİ İLE HEDEFİ VURDU

AKINCI TİHA, ROKETSAN TEBER-82 GÜDÜM KİTİ İLE HEDEFİ VURDU

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türk Sondaj Gemisi Yıldırım, Çanakkale Boğazı’ndan Geçti
2
Ara Tatil, Çocukların Sosyal Gelişimini Destekliyor — Uzm. Psikolog Turan
3
Artvin'de 8. Kar Şenliği: Atabarı Kayak Merkezi'nde Horon ve Bayraklı Kayak
4
Başalan Camii'ne İmam Ataması Bekleniyor
5
Yıldırım Sondaj Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti
6
Batman Gercüş'te Muhtar Traktörle Köy Sokaklarını Kar'dan Temizledi
7
Çekmeköy'de 'Susam Sokağı' Açıldı — Çocuklara Trafiğe Kapalı Oyun Alanı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları