AKINCI TİHA, Roketsan TEBER-82 ile Hedefi Tam İsabet Vurdu

Bayraktar AKINCI bir testi daha başarıyla tamamladı

Bayraktar AKINCI TİHA, Roketsan tarafından geliştirilen TEBER-82 kanatlı güdüm kiti ile gerçekleştirilen atışta hedefi tam isabetle vurdu.

Baykar tarafından yerli ve milli olarak üretilen AKINCI TİHA, söz konusu testte başarılı performans sergiledi. Test görüntüleri, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.

