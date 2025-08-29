Erdoğan'ın Nikkei Makalesi: Efkan Ala'dan 'Asya'dan Dünya'ya Ortak Vicdan Çağrısı

AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan değerlendirme

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Japonya'nın önde gelen gazetelerinden Nikkei Shimbun için kaleme aldığı makaleye ilişkin değerlendirmelerini NSosyal hesabından paylaştı.

Ala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem bölgesel meselelerde hem de küresel adaletin tesisi için hemen her gün kararlılıkla çaba gösterdiğini ve barış konusunda güçlü liderlik ortaya koyduğunu vurguladı. Türkiye'nin tarihî mirasından güç alan bu duruşun, insanlığın ortak vicdanını önceleyen bir diplomasi anlayışını temsil ettiğini belirtti.

Ala'nın paylaşımında yer verdiği ifadelere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makalesi iki kıta arasındaki dayanışmayı ön plana çıkararak adalet, vicdan ve insani değerleri merkeze alan bir diplomatik yaklaşımı öne çıkardı.

Ala'nın aktardıkları arasında şunlar bulunuyor:

"Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kaleme alınan ve Japonya'nın önde gelen gazetelerinden Nikkei Shimbun'da yayımlanan makale, Asya'nın iki ucundan dünyaya güçlü bir ortak vicdan çağrısı olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye ile Japonya arasındaki dostluğun diplomatik belgelerle sınırlı olmadığını, insani yardımlardan, tarihi hatıralardan ve ortak değerlerden beslendiğini vurgulamış, Türk azmi ile Japon mühendisliğinin el ele verdiği büyük projelerin bu köklü dostluğun sembolü olduğunu ifade etmiştir. Küresel krizler karşısında insani diplomasiye dikkat çekerek, TİKA ile JICA'nın ortak çalışmalarını örnek göstermiştir. Gazze bağlamında ise İsrail'in işgal ve soykırım politikalarının yarattığı vahim insani tabloya işaret ederek, ateşkesin tesisi, insani yardıma engelsiz erişim ve masum sivillerin korunması için uluslararası dayanışma çağrısı yapmıştır. Türkiye'nin artan diplomatik etkisi ve insani yardım kapasitesinin, Japonya'nın barışı önceleyen yaklaşımıyla bütünleşmesi halinde, insanlığın ortak vicdanını yansıtan güçlü bir geleceğin inşa edilebileceği vurgulanmıştır."

Ala, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da küresel vicdanın ve adaletin sesi olarak tarihe iz bırakmayı sürdürmeye kararlı olduğunu belirtti.