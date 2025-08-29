DOLAR
41,15 -0,24%
EURO
47,97 0,38%
ALTIN
4.512,5 -0,11%
BITCOIN
4.533.409,83 1,56%

Erdoğan'ın Nikkei Makalesi: Efkan Ala'dan 'Asya'dan Dünya'ya Ortak Vicdan Çağrısı

Efkan Ala, Erdoğan'ın Nikkei Shimbun'da yayımlanan makalesini 'Asya'nın iki ucundan dünyaya ortak vicdan çağrısı' olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 14:45
Erdoğan'ın Nikkei Makalesi: Efkan Ala'dan 'Asya'dan Dünya'ya Ortak Vicdan Çağrısı

Erdoğan'ın Nikkei Makalesi: Efkan Ala'dan 'Asya'dan Dünya'ya Ortak Vicdan Çağrısı

AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan değerlendirme

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Japonya'nın önde gelen gazetelerinden Nikkei Shimbun için kaleme aldığı makaleye ilişkin değerlendirmelerini NSosyal hesabından paylaştı.

Ala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem bölgesel meselelerde hem de küresel adaletin tesisi için hemen her gün kararlılıkla çaba gösterdiğini ve barış konusunda güçlü liderlik ortaya koyduğunu vurguladı. Türkiye'nin tarihî mirasından güç alan bu duruşun, insanlığın ortak vicdanını önceleyen bir diplomasi anlayışını temsil ettiğini belirtti.

Ala'nın paylaşımında yer verdiği ifadelere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makalesi iki kıta arasındaki dayanışmayı ön plana çıkararak adalet, vicdan ve insani değerleri merkeze alan bir diplomatik yaklaşımı öne çıkardı.

Ala'nın aktardıkları arasında şunlar bulunuyor:

"Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kaleme alınan ve Japonya'nın önde gelen gazetelerinden Nikkei Shimbun'da yayımlanan makale, Asya'nın iki ucundan dünyaya güçlü bir ortak vicdan çağrısı olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye ile Japonya arasındaki dostluğun diplomatik belgelerle sınırlı olmadığını, insani yardımlardan, tarihi hatıralardan ve ortak değerlerden beslendiğini vurgulamış, Türk azmi ile Japon mühendisliğinin el ele verdiği büyük projelerin bu köklü dostluğun sembolü olduğunu ifade etmiştir. Küresel krizler karşısında insani diplomasiye dikkat çekerek, TİKA ile JICA'nın ortak çalışmalarını örnek göstermiştir. Gazze bağlamında ise İsrail'in işgal ve soykırım politikalarının yarattığı vahim insani tabloya işaret ederek, ateşkesin tesisi, insani yardıma engelsiz erişim ve masum sivillerin korunması için uluslararası dayanışma çağrısı yapmıştır. Türkiye'nin artan diplomatik etkisi ve insani yardım kapasitesinin, Japonya'nın barışı önceleyen yaklaşımıyla bütünleşmesi halinde, insanlığın ortak vicdanını yansıtan güçlü bir geleceğin inşa edilebileceği vurgulanmıştır."

Ala, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da küresel vicdanın ve adaletin sesi olarak tarihe iz bırakmayı sürdürmeye kararlı olduğunu belirtti.

İLGİLİ HABERLER

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hitit Çocuk Üniversitesi'nde 59 Öğrenci Kep Attı
2
Ağrı Patnos'ta Trafik Kazası: Kamyonet ile Hafif Ticari Çarpıştı, 8 Yaralı
3
Gümüşhane'de İki Otomobil Çarpıştı: 2 Sürücü Yaralandı
4
Haluk Görgün: Türk Savunma Sanayisi %83 Yerlilik ve 7,1 Milyar $ İhracatla Yükseliyor
5
Samsun'da 48 Bin Makaron Ele Geçirildi
6
Bakan Yumaklı: Gıda Arz Güvenliği ve Yeşil-Dijital Dönüşüm Önceliğimiz
7
Sarıgül: İslam Dünyası Gazze'ye Yönelik Soykırıma Sessiz Kaldı

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı