DOLAR
41,11 0,17%
EURO
48,18 -0,02%
ALTIN
4.586,66 -0,53%
BITCOIN
4.488.560,01 -0,07%

Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Tiencin'de Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ŞİÖ 25. Zirvesi için gittiği Tiencin'de İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Meyciang Kongre Merkezi'nde görüştü; görüşmeye üst düzey bakanlar katıldı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 15:29
Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Tiencin'de Görüştü

Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Tiencin'de görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi. Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tiencin şehrinde bulunuyor ve zirve marjındaki temaslarını sürdürüyor.

Görüşme Detayları

Görüşme, Meyciang Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Katılanlar

Görüşmede; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025
2
Muş Bulanık'ta iş yerine silahlı saldırı: 2 kişi öldü
3
AB, Ukrayna'yı güvenlik garantileriyle müzakere masasına oturtmayı hedefliyor
4
Eflani yangını Kastamonu Araç'a ulaştı — Güzelce köyü tahliye edildi
5
Antalya Manavgat'ta Alacak Verecek Kavgası: 1 Kişi Öldü
6
Erdoğan-Pezeşkiyan Görüşmesi: Türkiye-İran İlişkileri ve Bölgesel Gelişmeler
7
Filistin ve Suudi Arabistan, ABD'nin BM Heyeti Vizelerini İptalini Görüştü

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye