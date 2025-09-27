Erdoğan: İsrail Durdurulmalı, Netanyahu ve Kabinesi Yargılanmalı

Cumhurbaşkanı'nın net çağrısı: Uluslararası toplum harekete geçmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, Filistin meselesinde uluslararası iradenin tamamlanabilmesi için İsrail'in durdurulmasının şart olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail durdurulmadan Filistin Devleti için konulan irade eksik kalacaktır.Netanyahu, kabinesi ve soykırım kadrosu derhal yargılanmalı ve cezalandırılmalıdır"

Erdoğan, konuşmasında Netanyahu ile onun kabinesi ve tanımladığı "soykırım kadrosu"nun adalet önüne çıkarılarak cezalandırılmasının gerekliliğini ifade etti. Bu çağrı, bölgedeki gerginlik ve uluslararası sorumluluk tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Yetkililere ve uluslararası aktörlere yaptığı çağrıda Erdoğan, hukukun üstünlüğü ve hesap verebilirlik ilkelerinin sağlanmasının önemine dikkat çekti; diplomatik ve hukuki süreçlerin hızlandırılması gerektiğini belirtti.